¿Subió el gas? Estas serían las sanciones que recibían los grifos por subir tarifas injustificadas

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reciente escasez de gas natural en el país por problemas en el ducto de Camisea ha provocado largas filas en estaciones de servicio y un aumento en los precios en algunos grifos. Esta situación ha generado preocupación entre los conductores que dependen del gas para movilizarse diariamente.

El incremento en las tarifas ha puesto en alerta a las autoridades, que ahora observan con atención el comportamiento de los distribuidores. Aunque el precio del gas natural no está regulado en el Perú, las empresas no pueden ponerse de acuerdo para subir los precios de forma artificial.

De acuerdo con el Indecopi, si se demuestra que existe concertación entre empresas para manipular el mercado, las sanciones pueden ser severas. Las multas podrían llegar hasta 1.000 UIT, lo que equivale a más de cinco millones de soles. Además de esto también hasta ocho años de prisión.

🔴Código Penal establece pena privativa de la libertad de hasta ocho años para delito de especulación. Se sanciona a productores, fabricantes, proveedores o comerciantes que incrementen de manera injustificada los precios https://t.co/dfoOK0BVt3 pic.twitter.com/mnlLLmu3Vq — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) March 7, 2026

Vigilancia ante posible especulación

El aumento repentino de precios en algunos puntos del país ha despertado sospechas de posible especulación. En ciertos casos, usuarios han reportado diferencias importantes en el costo del combustible entre estaciones cercanas.

Ante este escenario, el Osinergmin también ha reforzado la supervisión del mercado de combustibles para verificar que los grifos cumplan con sus obligaciones de información y transparencia.

Las autoridades recuerdan que subir precios por oferta y demanda no es ilegal, pero sí lo es coordinar incrementos entre empresas o aprovechar una situación de crisis para engañar al consumidor.

Según información del Indecopi, las investigaciones en estos casos se enfocan en detectar prácticas como la concertación de precios o el abuso de posición en el mercado, conductas que afectan directamente a los consumidores.

Qué sanciones podrían enfrentar los grifos

Si durante las investigaciones se detecta que los distribuidores manipularon el mercado, las sanciones pueden incluir multas millonarias, suspensión de operaciones e incluso la cancelación de autorizaciones para operar en casos graves.

Además, en contextos de crisis como el actual, las autoridades suelen intensificar los operativos para evitar que algunos establecimientos se aprovechen de la incertidumbre.

Mientras tanto, miles de conductores continúan atentos a la evolución del problema en el suministro de gas natural. La prioridad de las autoridades es restablecer el abastecimiento lo antes posible y evitar que la escasez se convierta en una oportunidad para prácticas abusivas.

La situación sigue en desarrollo y dependerá de las investigaciones si finalmente se confirma que algunos grifos elevaron los precios de manera injustificada durante la crisis del gas.