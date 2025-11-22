RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad

Temblor remece Perú esta mañana: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del sismo de HOY, 22 de noviembre

Un movimiento telúrico se sintió en la mañana de este sábado, 22 de noviembre y ha tomado a varias personas desprevenidas. Descubre el lugar, hora e intensidad exacta de este temblor.

Temblor sentido hoy en el Perú.
Temblor sentido hoy en el Perú. (Difusión)

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/11/2025

Un nuevo sismo sorprendió a todos los peruanos. En la mañana de este sábado, 22 de noviembre, un movimiento telúrico se sintió al norte del país. Conoce dónde fue el epicentro exacto y la magnitud del temblor.

Sismo sorprende este sábado 22 de noviembre

Como se recuerda, nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú y uno se sintió en la mañana de este sábado, precisamente a las 8:00 a.m. según el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Noticia en desarrollo...
 

