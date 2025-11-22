Temblor remece Perú esta mañana: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del sismo de HOY, 22 de noviembre

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/11/2025
Un nuevo sismo sorprendió a todos los peruanos. En la mañana de este sábado, 22 de noviembre, un movimiento telúrico se sintió al norte del país. Conoce dónde fue el epicentro exacto y la magnitud del temblor.
Sismo sorprende este sábado 22 de noviembre
Como se recuerda, nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú y uno se sintió en la mañana de este sábado, precisamente a las 8:00 a.m. según el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP).