26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un milagroso rescate ocurrió tras el potente terremoto en Venezuela, donde dos sobrevivientes fueron rescatados de los escombros en Caraballeda. Arnaldo y Richard pasaron treinta horas atrapados bajo las estructuras totalmente colapsadas debido a los sismos que afectaron gravemente toda la costa norte nacional hoy.

Impacto estructural y balance de daños en la costa

Según la presidenta interina Delcy Rodríguez, el fuerte movimiento telúrico causó destrozos severos en diversas localidades costeras. Las autoridades confirmaron el colapso total de cien edificios residenciales, dejando a miles de ciudadanos damnificados y colapsando por completo los servicios de emergencia en esa región afectada.

El violento desastre natural registró dos sacudidas consecutivas de magnitud importante con una diferencia de pocos segundos. El epicentro se localizó en Montalbán, afectando las principales avenidas y provocando el cierre inmediato del aeropuerto internacional por graves daños materiales detectados directamente en la infraestructura aérea.

Los equipos de salvamento lograron ubicar a las víctimas mediante intensas labores de perforación manual. Vecinos y brigadistas trabajaron de forma continua removiendo bloques de concreto armado para retirar sanos a los ciudadanos atrapados, quienes manifestaban signos severos de deshidratación corporal pero estaban totalmente conscientes.

🇻🇪‼️ | En un momento que conmueve a Venezuela, dos hombres identificados como Arnaldo y Richard fueron rescatados con vida tras más de 30 horas atrapados bajo los escombros en Caraballeda, estado La Guaira, la zona más devastada por los terremotos. El emotivo video capta el... pic.twitter.com/axRckcOUlo — UHN Plus (@UHN_Plus) June 26, 2026

La llegada de ayuda internacional bajo la coordinación de las Naciones Unidas fortaleció las labores médicas en toda la región. Equipos especializados de dieciséis naciones vecinas desembarcaron con herramientas avanzadas, permitiendo optimizar el traslado rápido de los pacientes heridos hacia los diversos centros de atención.

Despliegue de seguridad y medidas de contingencia urbana

Los especialistas en sismología indicaron que este evento representa el peor movimiento telúrico registrado en un siglo. La baja profundidad del epicentro incrementó el impacto superficial destruyendo viviendas vulnerables y dañando severamente las autopistas principales que comunican todas las ciudades costeras con la capital.

El plan de contingencia gubernamental prioriza la distribución de agua potable y alimentos a las familias afectadas. Múltiples refugios temporales fueron habilitados en zonas seguras para albergar a quienes perdieron sus hogares, garantizando asistencia médica constante y resguardo seguro ante posibles réplicas del fuerte sismo.

Las víctimas fueron rescatadas.

El gran rescate de Arnaldo y Richard reaviva hoy el compromiso de todos los cuerpos civiles que trabajan en el lugar. Cada hora es crucial para localizar sobrevivientes, demostrando que la cooperación internacional resulta fundamental para afrontar las consecuencias de este histórico y destructivo evento.

Esta emergencia por el terremoto en Venezuela resalta la urgencia de rescatar sanos a más sobrevivientes de los escombros en Caraballeda. La reconstrucción de las zonas afectadas iniciará tras asegurar la salud pública de la población y finalizar el conteo total de todos los daños.