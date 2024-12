Terror en mercado de VMT: Extorsionadores detonan explosivo y exigen S/70 semanales a comerciantes

Extorsionadores detonaron tres explosivos de manera consecutiva en el mercado Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo. Los comerciantes señalan que delincuentes estarían exigiendo el pago de hasta 70 soles por cada puesto de trabajo para no atentar contra su vida. Dejaron una nota extorsiva advirtiendo que, de no alinearse, los ataques continuarían.

El material explosivo fue lanzado contra un puesto de verduras, un grupo de los delincuentes arrojaron el artefacto, causando extrañeza por el parecido que tuvo con un pirotécnico. El hecho causó grave preocupación en los vendedores, quienes temen por su vida.

Santiago Córdova, presidente de la Asociación de Propietarios del mencionado mercado, confirmó que luego de la explosión de los artefactos, los mismos hampones le dejaron un mensaje a su teléfono advirtiendo que conocen su nombre, el nombre de su esposa y de su hija, sus movimientos y más datos, amedrentándolo de que no presente denuncias.

"Este atentado es para todo el mercado formal y los tres mercaditos más informales. A todos nos ha llegado este mensaje, después de eso, aproximadamente a las 8 de la noche, yo he visto en mis mensajes y me doy con la sorpresa que también nos ha llegado al personal. Saben ubicaciones, movimientos, saben nombre de mi señora, de mi hija, de la tesorera, todos los movimientos que hacemos y que no denunciemos a nadie.