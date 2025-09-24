Terror en Villa El Salvador: Disparan contra buses de la Línea 41 y dejan carta extorsiva

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ataques por extorsión contra las empresas de transporte público no se detienen, pues un buses de la Línea 41 sufrió un atentado y además recibieron un mensaje amenazante, todo sucedió en el cruce de la avenida Pastor Sevilla con la avenida María Reiche, en Villa El Salvador.

Disparan contra bus

Todo sucedió en el paradero inicial de la empresa de transporte público, cuando, según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar de los hechos para abrir fuego contra las unidades.

Tras ello, los individuos se tomaron el tiempo de subir a uno de los vehículos para dejar una nota extorsiva entre el parabrisas y la plumilla que limpia la luna. En el texto señalaban que los dirigentes debían comunicarse con un número y debían comenzar a realizar pagos para evitar que ataques similares se repitan.

Aun que afortunadamente no se registraron víctimas mortales o heridos, si hubieron daños materiales. En las imágenes captadas por un equipo de Exitosa, se observan los impacto de los disparos efectuados contra una de las unidades estacionadas.

A la escena llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú para cercar la escena y señalar los seis casquillos de bala para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística que llegaron a recoger las evidencias y dar inicio a las investigaciones preliminares con la participación del Ministerio Público.

Conductores no conocían de extorsión

Los conductores que llegaron hasta el lugar de los hechos conversaron con Exitosa y sorprendidos por lo ocurrido explicaron que no tenían conocimiento de que sus dirigentes venían siendo amenazados. Sin embargo, han dado a conocer que han decidido paralizar el servicio, que cubre la ruta Ventanilla a Villa El Salvador, para evitar algún nuevo incidente y, especialmente, para salvaguardar su seguridad.

La drástica medida, se da luego del primer ataque conocido a esta empresa, aunque no dejó víctimas los trabajadores prefieren parar de trabajar ante el temor a ser atacados en medio de su recorrido diario, pues ya se conocen casos de otras empresas que han sufrido esta clase de atentados.

Estas fueron las consecuencias del primer ataque contra la Línea de buses 41 en Villa El Salvador, que afortunadamente no dejó heridos, solo daños materiales y una carta extorsiva exigiendo un pago de cupos.