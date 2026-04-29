¿Tienes título académico? Así puedes hacerlo válido en EE. UU. este 2026

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dado el contexto de la migración y la búsqueda de mayores oportunidades, los profesionales peruanos que quieran ejercer sus profesiones en Estados Unidos podrán hacerlo mediante una revalidación del título de sus carreras.

Según el sitio oficial del Departamento de Educación de Estados Unidos, los postulantes deberán reunir una serie de requisitos que acrediten sus estudios en su país de origen, entre la documentación se destacan las copias de diplomas.

Para quienes buscan oportunidades laborales, este paso puede ser determinante. Muchas empresas no solo lo consideran un requisito, sino también una garantía de que el candidato cumple con los estándares necesarios para desempeñar el puesto.

¿Qué documentos se necesitan para la revalidación?

Certificados oficiales de resultados de exámenes que muestren las asignaturas cursados por año académico con horas/créditos/unidades y calificaciones finales

Educación secundaria: Certificado, diploma, resultados de exámenes externos (en caso se hayan otorgaron).

Educación postsecundaria/universitaria: Certificado, diploma, título (si se otorga).

Todos los estudios postsecundarios se evalúan en el orden cronológico en que se completan.

Formulario para aplicar a la Evaluación Internacional de Credenciales

Uso de credenciales para el desarrollo de la revalidación

Asimismo, para el desarrollo de este proceso se necesita la intervención de diferentes actores. Un aspecto importante a tener en cuenta es el uso de credenciales que cumplen con la función de evaluar.

El uso de las credenciales se mide y compara los logros académicos en el extranjero con los estándares educativos de Estados Unidos. Dentro de la inspección de las mismas, se puede concluir los siguientes puntos.

El nombre y el nivel de su título (por ejemplo, equivalente a una licenciatura o maestría en EE. UU.)

El país y la institución donde se obtuvo

Las fechas de asistencia

El rigor académico o el estatus de acreditación de la institución.

Para solicitar la evaluación de las credenciales se debe gestionar el trámite vía web por la página oficial que contiene el formulario en este enlace: https://form.jotform.com/251144302923144

Estas pruebas permiten determinar el nivel equivalente del título, la duración de los estudios y la validez de la institución de origen. En otras palabras, funcionan como un puente que traduce tu formación académica al contexto de Estados Unidos.

Finalmente, estos mecanismos son pasos hacía la viabilidad de este procedimiento de la manera correcta, según los plazos establecidos por las entidades correspondientes en favor de profesionales que buscan desarrollar sus carreras en otro país brindado el aporte de su conocimiento.