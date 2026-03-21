Touring anuncia acciones legales contra Sutran tras inhabilitación temporal: "Completamente desproporcionada"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Touring y Automóvil Club del Perú se pronunció mediante un comunicado luego que se conociera sobre la sanción de Sutran que inhabilita por 10 días su sede en Conchán. Es decir, el local ubicado al sur de la capital no podrá atender de manera regular hasta el 29 de marzo mientras se corrigen las observaciones.

"No cumplió con entregar información requerida durante una fiscalización de gabinete, configurándose ello como una infracción tipificada como grave en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (RSELIC)", se lee en parte del comunicado de Sutran.

Touring anuncia acciones legales tras sanción de Sutran

En primer lugar, la entidad evaluadora de conductores rechazó categóricamente este castigo calificándola de 'desproporcionada'. Según indicaron, los requerimientos exigidos en el 2021 fueron completamente superados por lo que no existen razones para una inhabilitación de tal magnitud.

Seguidamente, el Touring y Automóvil Club del Perú dejó en claro que en todos sus años de funcionamiento no ha tenido inconvenientes con las autoridades fiscalizadoras por lo que es la primera vez que reciben una sanción similar, según precisaron.

En esa misma línea, la entidad anunció que tomarán acciones legales que busquen frenar en un futuro este tipo de sanciones que señalaron de ilegales y abusivas.

Touring rechaza tajantemente sanción de Sutran.

"Como institución comprometida con la seguridad del país, tomaremos las acciones legales correspondientes para evitar que este tipo de sanciones ilegales y abusivas incentiven la informalidad en la obtención de licencias de conducir", indicaron.

Reagendarán evaluaciones

En el último párrafo del comunicado, la entidad lamentó las molestias que la sanción pueda generar para luego dar a conocer a los postulantes que la atención será reestablecida luego que se levante el castigo.

Incluso, revelaron que se pondrán en contacto con cada uno de los postulantes para poder reprogramar las evaluaciones que ya estaban agendadas.

"Lamentamos las molestias generadas por esta situación y les informamos a todos los postulantes que el servicio será reestablecido luego que se supere este acto irregular ocasionada por la administración actual de la Sutran. Nos estamos poniendo en contacto con cada uno de los afectados para reagendar sus evaluaciones", añadieron.

En resumen, Touring y Automóvil Club del Perú rechazó rotundamente la sanción impuesta por Sutran que inhabilita por 10 días su local ubicado en Conchán. Por ello, la entidad tomará acciones legales para evitar en un futuro que se le apliquen castigos similares.