Trabajadores de Petroperú anuncian huelga de 72 horas: Advierte una "privatización encubierta" de la empresa

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Rafael Noblecilla, coordinador de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, anunció una huelga nacional de 72 horas a partir del 19 de enero, en rechazo al reciente Decreto de Urgencia N.° 010-2025, al advertir que esta norma promovería una "privatización encubierta" de la empresa.

En contra de decreto

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, sostuvo que el decreto publicado el pasado 31 de diciembre por el Gobierno de José Jerí es lesivo para los intereses nacionales y contra los propios trabajadores de la empresa estatal.

"Porque habla de la privatización encubierta donde, obviamente, lo que se pretende hacer es descuartizar a la empresa y vender por partes, lo que no es muy recomendable ni privatización ni vender, sino que este Gobierno transitorio no es el más adecuado como para que pueda hacer una venta de una empresa tan importante como es Petroperú", explicó.

Para Noblecilla no se están generando los mecanismos para la inversión privada de la empresa sin perder la propiedad de la empresa. Aseguró Proinversión no tiene a la gente capacitada para realizar un análisis como el que se necesita.

"Proinversión está hoy por hoy quitando toda la liquidez de Petroperú, todos los ingresos que tienen a diario Petroperú como resultado de sus ventas están siendo tomados por Proinversión. Es decir, la empresa Petroperú actualmente, muy aparte de no tener liquidez, está siendo estrangulada económicamente por parte de Proinversión", aseguró.

Decreto "le suena" a privatización

Noblecilla afirmó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 "suena a privatización", por ello pidieron reunirse con la ministra de Economía, Denisse Miralles, para conocer los mecanismos que se emplearán.

"Nosotros no confiamos en las expresiones de la ministra, más aún que desde un inicio con sus declaraciones bajó el crédito con nuestro acreedores", expresó.

Aseguró que ya existe una ley que permite la inversión privada en la empresa estatal, por lo que no reafirma que el real fin del decreto es la privatización de la compañía.

"Petroperú no está quebrado, no está quebrada la empresa, falta de liquidez es muy distinta a que esté quebrada. El mismo Gobierno que debe darle el respaldo de garantía, de garantía solamente, no le otorga", sostuvo.

Es por ello que Rafael Noblecilla, coordinador de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, anunció un paro de 72 horas de los trabajadores de la empresa estatal a iniciar el próximo 19 de enero.