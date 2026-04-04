Tragedia en Chiclayo: Ataque de abejas deja un muerto y cinco heridos en cerro de Pátapo

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un paseo familiar con final inesperado. En Chiclayo, una tragedia se registró cuando una familia, que recorría el cerro de Pátapo durante Viernes Santo, fue atacada por un enjambre de abejas africanizadas. Tras el pánico, uno de sus miembros cayó y falleció.

Lamentable final durante paseo familiar en Pátapo

En la región Lambayeque, miles de personas aprovecharon el feriado largo de la Semana Santa 2026 para organizar paseos o actividades entretenidas. Este fue el caso de la familia Vásquez Gamonal, que escogieron dicho cerro como parte de su jornada festiva.

Sin embargo, otro fue el desenlace, el ataque ocurrió a unos 90 metros de altura, según TVPerú, provocando que los seis integrantes de este grupo intentaran escapar. En el intento, Jorge Vásquez Castro, de 45 años, cayó al vacío y falleció tras impactar contra una roca.

Luego del pedido de ayuda, efectivos de la PNP y otras unidades especializadas acudieron al lugar, logrando ubicar y rescatar a Jesús Vásquez Gamonal (26), Erick Vásquez Gamonal (24) y tres menores de edad.

Los heridos fueron trasladados al centro de salud de Posope Alto y, posteriormente, Jorge Vásquez fue trasladado a la morgue de Chiclayo.

Accidente deja 20 heridos tras choque entre buses de transporte

Durante la mañana del sábado 4 de abril, de acuerdo a la información preliminar, dos unidades de transporte público habrían estado compitiendo en la vía pública con el objetivo de recoger pasajeros alrededor de las 9 de la mañana de este sábado.

Uno de los buses de placa Z6P-803 de la Empresa de Transporte y Servicios Especiales 'La Bala' contaba con una considerable cantidad de pasajeros que viajaban en su interior.

Al momento de competir contra un bus de la Empresa de Transportes Impulsa es que se generó este accidente vehicular. Según testigos del accidente que declararon para Exitosa, el bus más grande estaba subiendo a un pasajero, lo que generó que el otro bus viniera desde atrás e impacte con fuerza contra el vehículo.

El pasajero que subía en ese momento al transporte público habría salido por los cielos ante el fuerte impacto. "Salió volando", de acuerdo el testimonio de una de los transeúntes en la zona.

El accidente dio como lamentable resultado al menos 20 personas heridas, según el reporte del Cuerpo General de Bomberos.

El otro vehículo ha sido trasladado hacia la dependencia policial de la jurisdicción para continuar con las diligencias correspondientes en este accidente de tránsito.