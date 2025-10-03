Accidente en Comas: Choque entre combi y bus deja a cobradora y 9 pasajeros heridos

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la avenida Túpac Amaru, cerca al cruce con la avenida Santa Rosa, en Comas, entre un bus de la empresa Evipusa con una combi de la compañía TransCallao dejando varios heridos.

Cámaras de seguridad captaron accidente

Una cámara de videovigilancia logró captar el preciso momento del accidente. En las imágenes se observa a la combi transitando por la vía principal, dirigiéndose de sur a norte, en sentido contrario llegan dos cústers, entre ellos el naranja de Evipusa con el que termina colisionando.

Como resultado, la colisión dejó a 10 personas heridas, entre las que se encuentra la cobradora del vehículo menor, identificada como Verónica Lizbeth Vicuña Rodríguez, de 35 años, quien es una madre de familia y ha resultado la más afectada con una herida en la cabeza.

Los heridos fueron trasladado hasta una clínica de la zona, en donde permanecen siendo atendidos, la mayoría de estos ya se encuentran estables, es la cobradora quien resultó con mayores lesiones, según familiares del conductor de la combi.

Por su parte, el chofer de Evipusa, que cubre la ruta de Collique hasta el Centro de Lima se encuentra detenido en la comisaría de Comas a la espera de las diligencias de ley, como el dosaje etílico.

¿Qué pasó?

Un equipo de Exitosa, informó que fuentes policiales manejan dos hipótesis, la primera que indica que el bus habría sido imprudente al ingresar a una vía de sentido sur a norte. Cabe señalar que, estos buses habrían ingresado a la vía principal, cuando los vehículos que se dirigen de norte a sur debían circular por la vía auxiliar.

Otra de las hipótesis, según los vecinos es que el accidente, así como otros de la zona serían generados a causa de obras inconclusas, pues han reportado que las obras de asfalto en la avenida Túpac Amaru continúan sin concluir. Ello provoca confusión en conductores que no entienden, en muchos casos, las rutas alternas y desvíos, lo que ha provocado otros accidentes en la zona debido a que hay vías que se convierten en doble sentido en algunos horarios.

Sin embargo, la Policía Nacional tendrá que realizar la investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente respecto a la colisión del bus de transporte público con una combi.