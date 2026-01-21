Tragedia en Santa Anita: Una mujer muerta y seis heridos tras accidente de combi

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito enluta a Lima. En el distrito de Santa Anita, una combi de transporte público impactó violentamente contra un muro y un poste de alumbrado público en el cruce de las avenidas Los Chancas y Encalada, dejando como saldo una mujer fallecida y al menos seis personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la noche, cuando la unidad de la empresa '505', que cubre la ruta Ceres - Óvalo Santa Anita, sufrió una falla mecánica. Según información policial, el vehículo de placa H1F-453 se habría quedado sin frenos mientras circulaba en sentido de Este a Oeste por la Av. Los Chancas.

Al percatarse de la falla, el conductor intentó desviar la unidad hacia la Av. Encalada, pero terminó chocando contra los pilares de concreto instalados como barreras de impacto.

El golpe provocó que la combi girara y quedara casi volcada, para finalmente estrellarse contra un poste de alumbrado público de alta tensión. El poste resistió el impacto, evitando un riesgo mayor en la zona verde cercana.

Víctimas y atención médica

La víctima mortal es una mujer de aproximadamente 40 años, quien fue trasladada al Hospital Bravo Chico tras recibir maniobras de reanimación, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas. Los seis heridos fueron derivados a Emergencias del mismo hospital, donde permanecen bajo atención médica.

Denuncian peligrosidad

Transeúntes y vecinos señalaron que los choferes de estas unidades suelen conducir a altas velocidades en la zona, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Una joven testigo comentó que la combi pudo haber estado acelerando para captar más pasajeros en un paradero cercano, lo que habría agravado el impacto.

Otros ciudadanos aprovecharon para denunciar la falta de semáforos adecuados en el cruce, indicando que los actuales cambian de luz demasiado rápido y no permiten a los peatones cruzar con seguridad.

El accidente reavivó las críticas contra el transporte informal en Santa Anita. Vecinos sostienen que la proliferación de combis sin fiscalización, sumada a la alta velocidad y la precariedad de la infraestructura vial, convierten la zona en un punto crítico para los peatones. En tanto, la Policía acordonó el área del accidente para iniciar las investigaciones correspondientes.

La tragedia expone nuevamente los problemas estructurales del transporte público en Lima: unidades informales, exceso de velocidad y falta de infraestructura segura. Mientras las familias de las víctimas esperarán justicia, los vecinos reclaman medidas urgentes para evitar que este cruce siga siendo escenario de accidentes fatales.