José Jerí afirma que conversó ofuscado con jefa de prensa de Palacio en local de Zhihua Yang

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Jerí explicó que aquella llamada realizada desde el local Market Capón, propiedad de Zhihua Yang, fue una comunicación con su jefe de prensa de Palacio. Señaló que se ofuscó al enterarse que un video suyo grabado en el IPD no podía ser difundido porque vulneraría la neutralidad estatal.

Jerí aclaró el asunto

Durante la conferencia de prensa que ofreció un poco más de una hora después de su visita a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el mandatario atendió a los medios. Sobre la interrogante al respecto de con quién habló en el interior del centro comercial mencionado por teléfono, dio a conocer quien fue su interlocutor.

"Yo compartía mi enfado, mi molestia, con la señorita Johanna (Ocampo Santos De Velaochaga), que es la jefa de prensa de Palacio de Gobierno, porque es justamente con ella que habíamos coordinado y ella fue quien me comunicó que no podía difundirse el video que horas antes habíamos grabado", sostuvo el jefe de Estado.

Sobre el contenido de la comunicación y aclarando que era una funcionaria de Palacio con la que conversó, descartó que hay tenido alguna injerencia con alguien de Indecopi para que permita la reapertura del local clausurado.

"Vale la precisión señalar que en el marco de mis coordinaciones, todos los días, a cada hora, coordino con diferentes autoridades. Pero sí quiero descartar categóricamente que esa llamada no tiene nada que ver con solicitar reaperturas o alguna resolución de cualquier naturaleza", manifestó.

Jerí confirmó otra reunión

El mandatario indicó que el 9 de diciembre también visitó el chifa de Zhihua Yang tras llevar a cabo una actividad oficial en el Cuartel General del Ejército, conocido como 'El Pentagonito', en el distrito de San Borja. Reiteró que no le ha mentido a nadie y que "quien quiere cometer actos irregulares no va con su escolta".

"Se realizó a la hora de almuerzo, después de la actividad que se realizó en el Pentagonito. Entonces, el recorrido del presidente está ahí, está marcado. Tiene que quedar claro que no le he mentido al país. Segundo, siempre he ido acompañado y quien quiere cometer actos irregulares no va con su escolta, el ministro del Interior o su equipo, va solo", concluyó.

Ante la duda que se generó por la persona con la que conversó José Jerí el 6 de enero pasado en el 'Market Capón', propiedad del empresario chino Zhihua Yang, el presidente respondió. Afirmó que las cámaras de seguridad lo captaron ofuscado hablando con jefa de prensa de Palacio.