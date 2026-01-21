Motociclistas realizarán nueva movilización por prohibición de circular con acompañante: "Estamos en conversaciones"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Advertencia a la vista. El secretario de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes, anunció que se encuentra en coordinación con otros gremios para realizar una nueva movilización contra el Gobierno por promulgar la ley que prohíbe la circulación de dos personas a bordo de una moto lineal, desde el martes 20 de enero.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el representante de los motorizados indicó que la norma establecida por el Ejecutivo atenta contra sus derechos fundamentales, en especifico al libre tránsito; además, de que la medida no hará ningún efecto para mitigar los altos índices delictivos que se registran en el país, principalmente en Lima y Callao.

"El Gobierno desconoce la realidad"

Tras sostener una primera reunión con el presidente José Jerí Oré, el líder de la comunidad motera sostuvo que han expuesto su punto de vista sobre modificatoria al Reglamento Nacional de Tránsito, la cual les impone una multa de hasta S/ 1 320 por hacer caso omiso a la norma. En esa línea, manifestó su descontento por la misma, acusando al Gobierno de desconocer la realidad del gremio.

Bajo esta consideración, señaló que acordaron establecer una nueva reunión -sin fecha definida- donde esperan que sus demandas puedan ser consideradas, ya que agravia a dos millones de motociclistas; no obstante, de no llegar una conclusión que pueda velar por sus derechos, impulsarán una nueva movilización, figura que ya vienen coordinando desde ahora.

"Lamentablemente, el Gobierno desconoce la realidad de la gente que sale a protestar, hay gente que trabaja, es gente que paga impuestos además, que mueve la economía del país. Al día de hoy hay más motos en el Perú que vehículos de cuatro ruedas, no es un tema menor al que el Gobierno está afectando", señaló a Exitosa.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, el secretario de la Asociación de Motociclistas del Perú, David Montes, señaló que están coordinando con otras agrupaciones la organización de una nueva movilización en rechazo a la prohibición de circular con un acompañante.



📻... pic.twitter.com/g9NRF73osn — Exitosa Noticias (@exitosape) January 21, 2026

¿A cuánto asciende la multa?

En el marco de la Ley 32490, la cual establece medidas extraordinarias para la lucha contra el crimen organizado y refuerza el principio de autoridad en el transporte, el Poder Ejecutivo dispuso la restricción en cuestión a fin de evitar que la delincuencia siga atentando contra este sector.

Sobre las sanciones establecidas, aquellos conductores que infrinjan la norma por primera vez enfrentarán una multa económica de S/ 660, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para este año, además de la acumulación de 50 puntos en su récord de conducir.

No obstante, la rigurosidad se intensifica en caso de reincidencia: la multa asciende a S/ 1 320 (24 % de la UIT) y 60 puntos adicionales, eliminando cualquier posibilidad de acceder a descuentos por pronto pago.

Desde el gremio de motociclistas se mantienen firmes contra la cuestionada ley, esperando que el Gobierno derogue la eliminación de trasladar a una persona más en sus vehículos.