Tragedia en SJL: Adulta mayor pierde la vida tras dejar velas prendidas en su casa

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una adulta mayor perdió la vida en un feroz incendio en San Juan de Lurigancho (SJL), presuntamente provocado por unas velas que dejó encendidas dentro de su casa.

El fuego se expandió rápidamente y, pese a la ayuda de los vecinos que intentaron controlar las llamas con baldes de agua, la mujer, que tenía problemas de movilidad, no pudo salir a tiempo y lamentablemente falleció.

Adulta mayor muere en incendio en SJL

Eran las 12:30 a. m. del miércoles 19 de noviembre cuando todo pasó en la calle Osa Mayor, en la primera etapa de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho.

Los vecinos cuentan que la señora, que tenía como 70 años, dejó unas velitas prendidas y por eso se habría armado todo el incendio.

Los familiares que estaban dentro lograron salir, pero la adulta mayor, con problemas de movilidad y postrada en una silla de ruedas, no pudo escapar.

Los vecinos contaron que hicieron todo lo posible por ayudar: "Estaba chancando la puerta y salimos, y mi hermano y todos los vecinos lo apagaron con baldes de agua", relató uno de los presentes.

El fuego se prendió rápido y complicó absolutamente todo. La hija salió bien, pero la señora no pudo moverse a tiempo y falleció.

Los bomberos llegaron y, por suerte, los vecinos ya habían controlado el incendio. Ellos se pusieron a sacar escombros y pasarle toda la información a la policía que ya estaba en el sitio.

Los peritos y la fiscalía de turno llegaron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. La familia de la víctima permaneció en el lugar, pero se decidió no entrevistarlos por respeto a su duelo.

Víctima vendía caramelitos en silla de ruedas

Los vecinos comentaron que la señora tenía problemas de movilidad y solía vender caramelitos desde su silla de ruedas. Este factor fue determinante para que no pudiera escapar cuando las llamas comenzaron a expandirse.

"Ella vivía con su hija, que logró salir. La señora estaba postrada y no pudo salir, por eso las llamas le alcanzaron y lamentablemente falleció", explicaron los vecinos.

Así terminó la trágica noche en San Juan de Lurigancho, donde una adulta mayor, que tenía problemas de movilidad, perdió la vida en un incendio presuntamente causado por velas que dejó encendidas dentro de su casa.