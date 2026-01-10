Joven fallece tras ser acuchillado en su domicilio de VMT: Su enamorada es la principal sospechosa

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una tragedia se ha registrado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, donde un joven falleció en su domicilio a causa de múltiples apuñaladas tras una fuerte discusión con su pareja, quien es la principal sospechosa de este crimen.

Joven fallece tras ser acuchillado

Una escena de terror se suscitó en una vivienda ubicada en un edificio en la cuadra 1 de la calle Apurímac, en la mencionada jurisdicción, en la que un hombre de 22 años, identificado como Hari Yamir Rocillo Saldaña, sufrió varias heridas punzocortantes.

De acuerdo con información recopilada por América Noticias, el agraviado fue trasladado al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, por su pareja de nombre Ariana Sofía Belén Terrones Izquierdo. Lamentablemente, en el centro de salud, el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Allí, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a la mujer al considerarla como la principal sospechosa del fallecimiento del joven y fue trasladada al Depincri de VMT para continuar con las investigaciones.

Los reportes oficiales revelan que el ataque se produjo de forma intempestiva específicamente en la habitación donde ambos convivían desde hace un tiempo atrás.

La versión de la pareja del joven acribillado

Cabe mencionar que, la fémina se comunicó mediante WhatsApp con la familia de la víctima mortal para notificar lo ocurrido asegurando que él mismo se había autolesionado luego de que ambos protagonizaron una fuerte discusión por un teléfono celular.

Sin embargo, frente a lo manifestado por la mujer, ni los deudos ni los amigos de Rocillo Saldaña creen en esta versión tras conocerse el informe médico preliminar. "Solo pido justicia para él. Ella no puede quedar libre porque no es la primera vez, siempre ha sido así", sostuvo un familiar del joven.

Un dato resaltante es que, una amiga del occiso dio a conocer conversaciones, que datan del pasado 25 de diciembre de 2025, en las que este confesaba que era víctima de maltrato por parte de su novia.

Además, la familia señaló que según el informe médico, el cuerpo presenta una laceración en el pecho además de un orificio en el pulmón izquierdo y cortes en el abdomen, lesiones que difícilmente podrían haber sido autoinfligidas por la víctima.

