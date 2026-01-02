Tragedia en carretera en Año Nuevo: Reportan dos fallecidos y 9 heridos tras choque de camionetas

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo accidente vehicular sorprendió en Año Nuevo. Un nuevo accidente vehicular sorprendió en Año Nuevo. Un choque entre dos camionetas provocó un incendio que dejó un saldo preliminar de al menos dos fallecidos y nueve personas heridas en Lampazos.

Accidente vehicular en carretera de Lampazos

De acuerdo a los primeros reportes, mientras otros celebraban Año Nuevo, un siniestro vial ocurrió por la tarde del 1 de enero del 2026. Los hechos se registraron sobre la carretera a Colombia a la altura del kilómetro 148, en el municipio de Lampazos, Nuevo León, cuando dos camionetas: un tipo pick-up y otra de carrocería cerrada circulaban por la zona.

Lamentablemente, ambos vehículos terminaron chocando frontalmente hasta salir juntos de la carpeta asfáltica. Debido a la colisión, ambas unidades se incendiaron completamente. Ante la emergencia, miembros de Protección Civil Nuevo León llegaron hasta el lugar del accidente y localizaron a dos personas al interior de la camioneta Jeep, sin vida.

Asimismo, las autoridades reportaron que el siniestro dejó un saldo preliminar de nueve personas lesionadas, de las cuales seis fueron trasladadas al Hospital de Sabinas Hidalgo para su valoración médica. Hasta el momento se desconocen las identidades de los afectados, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Investigan siniestro vial en Año Nuevo

Policías de Fuerza Civil también arribaron a la zona que quedó resguardada mientras se realizaban las labores pertinentes, así como las investigaciones que ayuden a esclarecer las causas del choque entre ambos vehículos, que deja en luto a dos familias. También se informó que el Instituto de Criminalística de Servicios Periciales se sumarán a las diligencias del caso.

Tras el reporte de la emergencia, Protección Civil reiteró el llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en vías de largo trayecto como la Carretera a Colombia, donde las altas velocidades y el cansancio pueden ser factores de riesgo.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Reportan dos personas sin vida tras accidente sobre la carretera Colombia en Lampazos de Naranjo.



📺 #TelediarioDel6 pic.twitter.com/zoCtMbBSZV — @telediariomty (@telediariomty) January 1, 2026

Sismo remeció México este viernes

El siniestro vial en Lampazos no solo ha generado preocupación en México, sino también el sismo que se registró este viernes, 2 de enero. De acuerdo a los primeros reportes, el movimiento telúrico de magnitud 6.5 se dio a 4 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, ubicado en el estado de Guerrero, con una latitud de 16.77 y una longitud de -99.41, así como una profundidad de 5 kilómetros.

Esta actividad sísmica tomó por sorpresa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena conferencia de prensa en el Palacio Nacional. "Uy, está temblando", exclamó mientras todo el personal se retiraba del recinto. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas por el sismo.

Es así como se reportó de una tragedia en México. Alrededor de la 1:58 p.m. de ayer, Año Nuevo, dos camionetas chocaron frontalmente en Lampazos, dejando un saldo preliminar de dos fallecidos y al menos nueve heridos. El caso se encuentra bajo investigación.