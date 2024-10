Transportistas rechazan acusaciones de Dina Boluarte tras anuncio de paro: "No estamos en contra de APEC"

En entrevista con Exitosa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, sostuvo que los transportistas no se oponen al desarrollo de la cumbre APEC, sino que insisten en la derogación de "leyes pro-crímenes".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el representante gremial expresó su rechazo a las declaraciones de Dina Boluarte y señaló que la anunciada marcha permitiría mostrar "la verdad".

"Rechazamos rotundamente las expresiones de la señora Dina Boluarte porque nosotros no estamos en contra del APEC. Nosotros vamos a salir a marchar para decir la verdad: nos está matando este Congreso criminal que ha sacado leyes pro crímenes"; declaró para nuestro medio.

Por su parte, la presidenta de Mujeres Empresarias de Gamarra, Judith Pancca, calificó como "absurdos" los comentarios de la presidenta respecto a su supuesta postura en contra de la economía nacional. Y es que, como empresarios, contribuyen al desarrollo de esta.

Pancca indicó que las declaraciones de Dina Boluarte causan indignación debido a que ella contaría con seguridad del Estado mientras que los empresarios "ni si quiera pueden trabajar".

"La señora puede vivir tranquila porque tiene tantos policías que la resguardan a ella y a todo el Congreso, pero nosotros no tenemos esa vida. Nosotros vivimos diferente. Ello no puede hablar de que estamos en contra de la economía, somos empresarios, no podemos estar en contra", manifestó.