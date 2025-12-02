Tren Lima-Chosica hará viajes de prueba sin pasajeros en los próximos días rumbo a su operación en 2026

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que, en los próximos días, se llevará a cabo el inicio de pruebas técnicas del futuro tren Lima-Chosica, un proyecto que incluirá unidades ferroviarias traídas desde California, Estados Unidos.

Pruebas sin pasajeros desde Monserrate hasta Chosica

Así lo adelantó el alcalde capitalino Renzo Reggiardo durante la entrega de hornos industriales a comedores en Ate, donde detalló que se llevarán a cabo viajes de prueba sin pasajeros en los coches y locomotoras donados por la empresa Caltrain.

"En las próximas horas o días haremos un primer traslado hasta Chosica para ver cómo funciona el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que hay que corregir", informó a los medios.

Vista por dentro de lo que será el proyecto Tren Lima-Chosica, a inaugurarse en 2026.

Cabe mencionar que, hasta hace poco, los trenes permanecían almacenados en el Parque de la Muralla.

Según Reggiardo, el recorrido dispuesto para esta primera prueba será la ruta Monserrate - Parque de la Muralla - Chosica. La operación tendrá como finalidad verificar el estado del material ferroviario para detectar fallas a corregir antes de avanzar con el proyecto.

El burgomaestre aplaudió la respuesta del Gobierno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Proinversión por su trabajo y cooperación para permitir poner en ejecución el proyecto de los trenes.

"Tenemos una gran relación con el MTC, hemos incorporado a Proinversión a las mesas de trabajo. Tenemos toda la intención de trasladar la propiedad al MTC para que sea el que continúe con los trámites correspondientes", señaló.

Operaría a inicios del 2026

Además, Reggiardo estimó que estos trenes estadounidenses ya deberían entrar en servicio en el transcurso de los primeros meses del 2026, previo a las habilitaciones necesarias que también dependerán de otras autoridades además de la MML.

"El servicio debería prestarse ya tal vez en el primer trimestre del próximo año, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que sea así y para tener un servicio eficiente" detalló.

Por su parte, el presidente de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Luis del Carpio, informó el mes pasado que la institución asumirá la asistencia técnica para estructurar el proyecto del tren de cercanías Lima-Chosica.

El plan ferroviario anunciado tiene por objetivo optimizar la movilidad de los pasajeros aprovechando las vías existentes y planificando futuras expansiones.

Según del Carpio, el proyecto se ejecutará por etapas: corto, mediano y largo plazo; e incluirá mejorar progresivas según la demanda y capacidad técnica.