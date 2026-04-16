Tres fuertes sismos remecen al Perú, HOY 16 de abril: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar. Durante la madrugada de este jueves 16 de abril, tres sismos se registraron en diferentes regiones del nuestro país, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fueron los epicentros exactos los movimientos telúricos y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Dónde ocurrieron los temblores?

Tal como es de conocimiento, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, tal es así, que durante las primeras horas del día del jueves 16 de abril se registraron tres sismos en la costa y la selva peruana.

En ese sentido, el primer movimiento telúrico se registró a las 1:18 a. m., a 38 km al sur de Moyobamba, provincia del mismo nombre, en la región San Martín. El evento tuvo una magnitud de 4.9 y con una profundidad de 124 km.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0208

Fecha y Hora Local: 16/04/2026,01:18:49

Magnitud: 4.9

Profundidad: 124 km

Latitud: -6.36

Longitud: -76.87

Intensidad: III-IV Moyobamba

Referencia: 38 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martínhttps://t.co/ken8DBdjf1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 16, 2026

A las 3:09 a. m. se registró el segundo temblor en nuestro país, el epicentro fue al suroeste de Pisco (región Ica), teniendo 5.1 de magnitud y una profundidad de 48 km. Desde la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartaron que se generen las condiciones para que se active una alerta de tsunami en el litoral.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0209

Fecha y Hora Local: 16/04/2026,03:09:02

Magnitud: 5.1

Profundidad: 48 km

Latitud: -14.48

Longitud: -76.77

Intensidad: IV Pisco

Referencia: 104 km al SO de Pisco, Pisco - Icahttps://t.co/7wR0fQfNUm — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 16, 2026

Del mismo modo, el tercer temblor tuvo epicentro a 22 km al sureste de Máncora, Talara, Piura. La actividad sísmica tuvo una magnitud de 3.7 y una profundidad de 32 km.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0210

Fecha y Hora Local: 16/04/2026,04:24:00

Magnitud: 3.7

Profundidad: 32 km

Latitud: -4.22

Longitud: -80.89

Intensidad: II-III Máncora

Referencia: 22 km al SE de Máncora, Talara - Piurahttps://t.co/QJoFPrnOwL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 16, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica, es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse.