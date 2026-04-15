Chiclayo: Delincuente roba celular dentro de barbería bajo la modalidad de falso cliente

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La inseguridad ciudadana sigue creciendo en el Perú y los delincuentes encuentran cada vez nuevas formas para adueñarse de lo ajeno. En Chiclayo, un delincuente se hizo pasar como cliente para robar el celular de una joven que atendía en una barbería. La fechoría quedó registrada en video por las cámaras de seguridad.

Falso cliente roba celular en barbería

El hecho ocurrió en una conocida barbería de Chiclayo, donde las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que un joven, que aparentaba ser un cliente, fue a cortarse el cabello y luego utilizó tácticas para distraer a la trabajadora y poder sustraer su equipo móvil.

Las imágenes muestran el instante en que el joven le pide a la trabajadora que le muestre algunas cremas que estaban al fondo del local. En ese momento, aprovechó para abrir el cajón donde la mujer había guardado su celular mientras lo atendía y lo sustrajo, para luego esconderlo debajo de su gorra.

Cuando la trabajadora se acercó a mostrarle los productos que había solicitado, el joven solo le tomó una foto y procedió a retirarse del lugar con lo robado. La trabajadora se dio cuenta pocos minutos después y pudo visualizar que había sido víctima de un robo a través de las imágenes de las cámaras de seguridad del local.

Las imágenes ya fueron entregadas a la policía de Chiclayo y se espera que próximamente puedan identificar y capturar al ladrón. Mientras tanto, se ha alertado a negocios cercanos para que tengan cuidado con este delincuente que se hace pasar como cliente.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En la ciudad de Chiclayo se registró un robo dentro de una barbería por parte de un delincuente que fingió ser un cliente. Al aprovecharse de que solo había una mujer, en un momento de descuido tomó un celular de unos cajones y tras guardarlo, se... pic.twitter.com/p7DBx6c3sG — Exitosa Noticias (@exitosape) April 15, 2026

Intento de asalto a barbería sale mal

Dos presuntos delincuentes protagonizaron un violento intento de asalto que terminó de forma inesperada. Lo que parecía ser un robo más se convirtió en una escena trágica cuando las propias víctimas reaccionaron para defenderse. En medio del caos, los asaltantes fueron repelidos con su propia arma, dejando como saldo un fallecido y otro herido.

El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio Niquía, en la localidad de Bello, Colombia, cerca de un concurrido centro comercial. Según información policial, los sujetos ingresaron a una barbería con un arma de fuego, amenazando directamente a clientes y trabajadores, generando momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Los delincuentes intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero los disparos los alcanzaron. Uno de ellos murió a pocos metros del vehículo, mientras que el otro, herido, fue reducido por la Policía. El autor de los disparos entregó el arma y quedó a disposición de las autoridades, mientras se investigan las circunstancias del caso.

Es así, que en las últimas semanas la barberías se han convertido en blanco de la delincuencia; ya se por robos o asaltos a mano armada, los trabajadores están expuesto a perder lo que ganaron con el fruto de su esfuerzo, tal como ocurrió en Chiclayo.