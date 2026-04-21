Elecciones 2026: Perú "bate récord" de demora en resultados electorales, advierte experto

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El proceso electoral peruano atraviesa una situación inédita: los resultados oficiales de la primera vuelta, realizada el 12 de abril, recién se conocerán hacia el 15 de mayo, más de un mes después. Esta demora ha generado críticas de especialistas y partidos políticos, que cuestionan la capacidad del sistema electoral para ofrecer certezas en plazos razonables.

Comparación regional

En entrevista para Exitosa, el experto en procesos electorales Fernando Rodríguez Patrón subrayó que la situación peruana contrasta con la práctica de otros países de la región.

"No es normal. Si uno se toma la molestia de investigar cuánto demoran los países sudamericanos en dar los resultados electorales, nos damos cuenta que muchos lo hacen el mismo día de la elección o al día siguiente", señaló.

Rodríguez enfatizó que el Perú está "batiendo un récord" por la tardanza en la entrega de resultados, considerando la extensión que se dio para algunas mesas que no lograron instalarse el pasado domingo 12 por fallas logísticas en el traslado y entrega del material electoral y el hecho de que los resultados al 100% todavía se lleguen a conocer en quincena de mayo.

"La elección fue el 12 de abril y en algunas mesas, el 13 de abril. El 15 de mayo, a más de un mes, vamos a tener los resultados. Aquí hay otra vez un supuesto del cual el Jurado Nacional de Elecciones se estaría apartando de su propia norma", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el experto en procesos electorales Fernando Rodríguez Patrón, sostuvo que el Perú está batiendo un récord para dar los resultados electorales. Indicó que otros países de la región lo hacen en uno o dos días y que aquí... pic.twitter.com/3LGOgkwKTx — Exitosa Noticias (@exitosape) April 22, 2026

Plazos legales cuestionados

El especialista recordó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen un plazo de tres días para resolver las actas observadas y los recuentos de votos, mientras que el JNE cuenta también con tres días para resolver las apelaciones. "Por más que sean numerosas no pueden demorarse más de un mes en resolverlas", advirtió.

La demora prolonga la incertidumbre sobre quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. El estrecho margen entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga mantiene la tensión política, mientras partidos presentan impugnaciones masivas que alargan el proceso.

"Esto no hace otra cosa más que poner en tela de juicio el proceso electoral", remarcó.

El retraso en la entrega de resultados refleja tanto la complejidad técnica del conteo como la fragilidad institucional del sistema electoral peruano. La demora hasta mediados de mayo no solo marca un récord negativo en comparación con otros países de la región, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana y la polarización política en un momento decisivo para el futuro del país.