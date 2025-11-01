Última procesión del Señor de los Milagros: Conoce AQUÍ horario y recorrido

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 1 de noviembre el Señor de los Milagros saldrá en su sexta y última procesión del año para recorrer las calles del Cercado de Lima. El recorrido iniciará cerca del mediodía marcando el cierre del mes morado 2025.

¿Qué ruta recorrerá?

La Hermandad del Señor de los Milagros detalló que se trata de la última actividad programada durante el mes morado, luego de los recorridos del 5, 18, 19, 26 y 28 de octubre.

La actividad está programada para comenzar a las 12:00 del medio día y se planea concluir alrededor de las 6:00 p. m., según el cronograma oficial, pues a diferencia de otros días, este tendrá un recorrido más breve por las principales calles y avenida del Centro de la capital.

Durante esta última salida, el Señor de los Milagros se movilizará por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación para volver a la avenida Tacna y volver al Monasterio de las Nazarenas, donde aguardará al siguiente año.

Señor de los Milagros visitó el Vaticano

Como parte de las actividades representativas por el mes morado, representantes de las diferentes hermandades del Señor de los Milagros fueron recibidos el 28 de octubre por el papa León XIV en Roma. Cabe señalar que durante una audiencia en el Vaticano, el sumo pontífice destacó el valor cultural y espiritual de esta tradición peruana y su influencia entre las comunidades latinoamericanas.

Sin embargo, aunque el mes del Cristo Moreno finaliza con esta actividad, hay que recordar que el Santuario Monasterio permanecerá abierto todos los días desde las 5:45 a. m. hasta las 10:00 p. m. En cuanto a las misas, se celebran en diversos horarios, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., dando espacios para las confesiones, oración y meditación para los fieles que acuden al templo.

Además, para quienes no puedan asistir de forma presencial a esta última actividad, la Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que la procesión será transmitida en vivo a través de sus canales oficiales. Es mediante esta otra modalidad que se podrá seguir el recorrido del Cristo Moreno durante la última actividad por el mes morado.