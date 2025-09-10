Estudiantes de San Marcos toman universidad por incremento de costos: Denuncian "privatización"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la tarde del 10 de setiembre, varios estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos tomaron algunas de las instalaciones. Su reclamo se sostiene en "cobros ilógicos" incluidos en el nuevo reglamento de admisión, lo que para ellos significa una "privatización" de la casa de estudios.

Estudiantes contra cambios del reglamento

La protesta, convocada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), se basa en que el actual rectorado contempla aumentar cobros para el examen de ingreso 2026 I y II. Además, de que se impedirá que los estudiantes inactivos o repitentes puedan postular.

Por tal motivo, los universitarios se movilizaron y con pancartas ingresaron a las instalaciones de la 'Decana de América'. Cubriéndose los rostros con mascarillas y pasamontañas, alzaron su voz para que no se apliquen los cambios para la segunda admisión del próximo año.

📢San Marcos se moviliza en rechazo al Reglamento de Admisión 2026-I que atenta contra la gratuidad de la universidad pública.



Hacemos un llamado a la comunidad sanmarquina y al pueblo en general a no retrocer contra esta nueva medida privatizadora pic.twitter.com/g9sOz0tipk — Egresados UNMSM (@EgresadosUnmsm) September 10, 2025

En una publicación del pasado 4 de setiembre, la FUSM especificó las disposiciones y afirmó que se oponen de forma contundente. Acusó mecanismos "restrictivos y privatistas" por parte de la gestión de la actual decana de la San Marcos, Jeri Ramón, quien habría dialogado con estudiantes afines a su gestión para estos cambios.

La UNMSM se pronunció en redes

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la casa de estudios indicó que ha tomado algunas consideraciones con respecto al próximo examen de admisión. Esta respuesta se da luego del ingreso de los estudiantes a la universidad, denunciando una "privatización".

"La UNMSM informa que se ha dispuesto el incremento de raciones en el comedor universitario, la distribución proporcional en la residencia durante el examen de admisión, el pago únicamente de matrícula para segunda carrera, la posibilidad de un único cambio de carrera y la ampliación en la entrega de tickets de almuerzo", manifiesta el texto.

📢 COMUNICADO

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos informa que se ha dispuesto el incremento de raciones en el comedor universitario, la distribución proporcional en la residencia durante el examen de admisión, el pago únicamente de matrícula para segunda carrera, la... pic.twitter.com/Chu2rvJmms — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) September 10, 2025

Con esto, responde a algunas de las demandas que los universitarios realizaron. Previo a este anuncio, informó que el Vicerrectorado Académico de Pregrado, acordó la suspensión de las clases presenciales a partir de las 4.30 pm de este miércoles hasta el 15 de setiembre. Sin embargo, señala que esto es por trabajos de mantenimiento de cara al Examen de Admisión 2026-I.

De esta forma, estudiantes de la Universidad San Marcos protestaron dentro de las instalaciones por el aumento de costos en el examen de admisión 2026. El gremio acusó una "privatización" por parte de las autoridades e impedimentos para que algunos alumnos puedan postular a una segunda carrera.