Carabayllo: Más de seis viviendas quedaron reducidas a cenizas luego de ser afectadas por gigantesco incendio

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la tarde de este domingo 19 de abril, un trágico suceso se dio en Carabayllo el cual dejó a decenas de familias en completo abandono. Resulta que un gigantesco incendio se registró en un taller textil de la asociación provivienda Eliane Karp reduciendo a cenizas más de 6 viviendas.

Familias quedaron en total abandono tras dantesco incendio

Según información brindada por los vecinos de este zona de Lima Norte, las llamas avanzaron a gran velocidad debido al material encontrado dentro de este almacén. Por ello, los dueños de estas casas, las cuales en su mayoría son prefabricadas, no pudieron hacer nada para salvar sus pertenencias.

Los vecinos alertaron al Cuerpo General de Bomberos quienes llegaron en cuestión de minutos para atender la emergencia. Sin embargo, los hombres de rojo no pudieron hacer nada para evitar que el fuego consumiera en su totalidad las viviendas.

Ahora, personas de la tercera edad, menores y decenas de adultos se encuentran en completo abandono luego de este siniestro. En diálogo con Latina, una mujer, con un niño en brazos, relató como fue el terrible momento en que se percató que las lenguas de fuego consumían sus pertenencias sin que ella pudiera hacer nada.

"Yo salí y una vecina me llamó diciendo que había un incendio en mi casa. Cuando llegué, vi que lo perdí todo. Me he quedado sin nada. Tengo dos hijos", indicó con lágrimas en los ojos.

Municipalidad entregará ayuda humanitaria

En horas de la noche, los residentes hicieron un esfuerzo para preparar una olla común y poder aplacar temporalmente el hambre. A su vez, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, también llegaron a la escena para constatar que los trabajos se realicen de la mejor manera.

Según indicaron, la Municipalidad de Carabayllo viene coordinando con los damnificados la entrega de ayuda humanitaria, pero también indicaron que los afectados pernoctan en casas de sus familiares y conocidos tras ese siniestro.

"Municipalidad Distrital de Carabayllo coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria para las personas damnificadas tras incendio urbano ocurrido el 19/4 en la Urb. Carolina que, hasta el momento, causó daños a 8 viviendas. Los bomberos extinguieron el fuego. Familias pernoctan en predios de parientes", indicaron.

En resumen, un incendio generado en un almacén textil redujo a cenizas más de seis viviendas en Carabayllo dejando a decenas de familias en el abandono tras perderlo todo.