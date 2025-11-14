Cercado de Lima: Vendedora ambulante pierde la vida tras ser brutalmente atropellada en la madrugada

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una terrible muerte tuvo lugar sobre la madrugada de este viernes 14 de noviembre en el cruce de los jirones Conde de Superunda con Rufino Torrico. Ahí una mujer de solo 40 años perdió la vida tras ser brutalmente atropellada por un vehículo fuera de control que luego se dio a la fuga.

Gracias a las cámaras de seguridad en la zona, se pudo observar el preciso instante en que este vehículo realiza una maniobra poco entendible que terminó impactando contra la víctima.

De acuerdo a la versión del esposo de la vendedora ambulante, identificada como Ana María Masías Aaron, esta venía transitando con total tranquilidad por el jirón Conde de Superunda luego de terminar una nueva jornada laboral en la alameda Chabuca Granda.

Mientras caminaba con su coche de productos, un auto blanco aparece en la escena retrocediendo a toda velocidad y chocando violentamente contra la mujer. El auto llega a impactar contra una de las macetas en el lugar y luego continúa su recorrido, pero esta vez hacia adelante.

Y por si eso fuera poco, la unidad vuelve a arrollar a la mujer para luego empotrarse contra una casa. Seguidamente, se dio a la fuga mientras que un grupo de transeúntes que se habían percatado de la escena corrieron a auxiliar a la fémina que se encontraba tendida en el pavimento.

Lamentablemente, Masías Aaron no resistió a sus heridas y perdió la vida minutos después. La víctima había llegado a la capital hace poco más de un año en busca de una mejor vida y ahora deja en la orfandad a un pequeño de solo 7 años.

Esposo pide ayuda tras muerte de vendedora ambulante

Exitosa pudo conversar con el esposo Eloy Zúñiga Barreda, quien detalló como se dio este terrible accidente y hasta detalló que su pequeño hijo pudo haber corrido la misma suerte de la madre.

"Mi esposa viene recién hace un año para ayudarme a luchar, para estar junto conmigo y con mi hijo. Mi esposa vende acá en Chabuca, era conocida, humilde y vendía canchita, frutita. Yo me adelanto con un coche, por suerte mi hijo se ha quedado, estoy abriendo la puerta y cuando mi esposa estaba viniendo el carro retrocedió con todo y luego la vuelve a golpear para escaparse", indicó.

El hombre pide apoyo económico para costear los gastos del sepelio por lo que cualquier ayuda sería vital. Para ello dejó su número telefónico 927-656-605.

En esa misma línea, este medio pudo conocer que el responsable se encuentra detenido en la Comisaría de Monserrat, pero la PNP se negó a revelar su identidad. Eso sí, el sujeto estaría pasando dosaje etílico y siendo parte de las diligencias de rigor.

De esta manera, una vendedora ambulante de solo 40 años perdió la vida en el Cercado de Lima tras ser violentamente atropellada hasta en dos ocasiones por un auto blanco.