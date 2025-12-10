SJL: Suboficial PNP es acusado de quitarle la vida a joven reciclador a balazos sin motivo alguno

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un lamentable hecho ocurrió sobre la noche de este martes 9 de diciembre en el asentamiento humano 10 de octubre en San Juan de Lurigancho. Ahí, un suboficial PNP le habría quitado la vida a un joven reciclador sin aparente razón alguna.

Policía es acusado de asesinar a joven reciclador

Gracias a las cámaras de seguridad se logró observar el preciso momento en que este agente de la Policía Nacional del Perú dispara sin piedad contra John Lenny Centurión Gabriel de 23 años a pesar que este le rogó al efectivo de que no lo asesine.

Según los vecinos de la calle Fray Diego de Barranco, el reciclador, que deja en la orfandad a una niña de 4 años, se encontraba sentado en una esquina cuando de pronto vio al policía venir hacia él con su arma en la mano. Los residentes indicaron que el suboficial disparaba sin importarle que alrededor había niños y personas mayores de edad.

De acuerdo a los videos, los ciudadanos encararon a este agente quien se mostraba fuera de sí y sin emitir palabra alguna tras cometer este presunto abuso de autoridad. Este señaló en todo momento que el joven le había robado cuadras más arriba por lo que reaccionó de esa manera.

Familia denuncia irregularidades

La madre de John Lenny Centurión Gabriel señaló que un patrullero de la comisaría 10 de octubre levantó el cuerpo de su hijo sin la presencia de un perito o representante de la Fiscalía. Además, señaló que quiso ver el cadáver en el hospital para certificar la identidad de su hijo, pero tampoco se lo permitieron.

"No sé porque un perito no vino a levantar el cadáver porque los vecinos de ahí dijeron que ya estaba muerto y no sé nada yo. Me dijeron que vino un patrullero y se lo llevó. Me voy al hospital y me dijeron que ya estaba muerto, no me quieren dar explicaciones y no sé absolutamente nada", indicó a ATV.

Además, la mujer señaló que no se le permite asentar la denuncia de rigor y que no le brindaron el nombre del suboficial acusado. Solo un agente le indicó que este se apellida Maldonado y que no trabaja en la comisaría 10 de octubre.

"Dicen que el policía estaba fuera de sí, no le importaba si había niños, no le importaba nada. Mi hijo le pedía que no le dispare, pero él igual lo atacó. Los vecinos me dicen que mi hijo no estaba haciendo nada", añadió.

De esta manera, un policía es acusado de asesinar a balazos a un joven reciclador en San Juan de Lurigancho. Familia de la víctima denuncia presunto abuso de autoridad y diversas irregularidades en el caso.