Tragedia en Chimbote: Balacera en campo deportivo deja 2 muertos y ocho heridos

09/12/2025

Momentos de terror se vivieron en un campo deportivo ubicado en Chimbote en el que se desató una balacera que dejó el saldo de 2 personas fallecidas y ocho heridos.

Balacera en campo deportivo de Chimbote

Lo que pretendía ser un momento de recreación y alegría se convirtió en una total tragedia. La noche del último domingo 7 de diciembre, la losa deportiva Antonio Salinas, ubicada en el pueblo joven Javier Heraud de Santa se tiñó de sangre.

Una vecina fue la que grabó el fatídico suceso que vivieron tanto participantes como asistentes. De acuerdo a las imágenes que registró, se observa a dos hombres llegar hasta el lugar de los hechos a bordo de un moto lineal.

Estos abrieron fuego de manera inmediata contra un grupo de personas que se encontraban reunidos, tras escuhar los fuertes disparos las personas salierion despavoridas a fin de salvaguardar sus vidas. Mientras que los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Ante ello, vecinos de la zona acudieron a socorrer a aquellas víctimas que se encontraban heridas quienes posteriormente fueron derivadas al Hospital La Caleta para ser atendidos.

Uno de los fallecidos era nieto de exalcalde

Tras la llegada al centro de salud, lamentablemente Jefferson Sernaque Jara (23 años) y Gian Carlos Meléndez Ortega (20 años) perdieron la vida a causa de los impactos de bala. La primera víctima mortal era nieto del exalcalde de Santa, Eugenio Jara Acosta.

En tanto, el segundo fallecido, de acuerdo al sistema SIDPOL registraba antecedentes por delitos contra la seguridad pública y contra la salud pública vinculados al tráfico ilícito de drogas.

Tras el fatídico hecho, Olga Jara Viaras, madre de Jefferson Sernaqué e hija del exalcalde, exigió justicia y celeridad en las investigaciones.

Municipalidad Distrital de Santa se pronuncia

Luego de registrarse el lamentable suceso, la Municipalidad Distrital de Santa recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado y pronunciarse.

En primer lugar, lamentaron los hechos ocurridos y expresaron condolencias a las familias de los fallecidos, así como también se pusieron a disposición de los familiares de los heridos.

Además, adelantaron que buscarán plantear estado de emergencia en Santa y solicitar la presencia del presidente José Jerí y de Vicente Tiburcio, ministro del Interior.

