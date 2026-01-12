¿Un nuevo Reinfo?: Proponen la creación de "minería ancestral" con exoneraciones tributarias y de fiscalización

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino presentó el proyecto de "Ley Marco de Minería con Prácticas Ancestrales", actualmente a la espera en la Comisión de Energía y Minas. La iniciativa busca proteger y formalizar a quienes realizan minería con métodos tradicionales, bajo un enfoque intercultural y sostenible.

Sin embargo, el texto plantea la creación de nuevos registros paralelos: el Registro Integral Formalizado de Microproductores Mineros Ancestrales (RIFMMA) y el Registro Integral Formalizado de Personas Pallaqueras Mineras (RIFPePM). Estos permitirían a microproductores y pallaqueras mineras acceder a beneficios tributarios y exoneraciones de requisitos.

Similitudes con el Reinfo

El proyecto ha sido cuestionado porque reproduce la lógica del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2017 y ampliado en varias ocasiones, la última por la Comisión Permanente en diciembre de 2025. Entre las similitudes destacan:

La incorporación automática de inscritos en el Reinfo al nuevo régimen.

La acreditación mediante declaraciones juradas , con escasa verificación estatal.

, con escasa verificación estatal. La protección frente a interdicciones , mientras dure el proceso de formalización.

, mientras dure el proceso de formalización. La sustitución de obligaciones ambientales por aportes a un fondo especial.

Estas características han llevado a diversos sectores a advertir que se trataría de una especie de "Reinfo 2.0", que prolongaría la informalidad bajo una nueva etiqueta que ahora apela a lo "ancestral"

Contexto de violencia e ilegalidad

La propuesta llega en un momento crítico. La minería artesanal e informal mantiene una creciente conexión con la minería ilegal, que se ha convertido en uno de los principales motores de violencia en regiones como La Libertad.

El inicio del 2026 estuvo marcado por un ataque en Pataz, donde tres personas murieron y siete permanecen desaparecidas tras un enfrentamiento vinculado a mafias mineras.

Este escenario refuerza las críticas hacia proyectos que, en lugar de endurecer la fiscalización, podrían abrir más espacios de flexibilización y blindaje para actividades que operan al margen de la ley.

El debate sobre la "minería ancestral" pone en tensión dos narrativas: la de inclusión cultural y protección de comunidades, y la de un nuevo mecanismo que prolonga la informalidad y debilita el control estatal.

En un país golpeado por la violencia ligada a la minería ilegal, la discusión sobre este proyecto será clave para definir si se avanza hacia una verdadera formalización o hacia un nuevo paraguas legal para la informalidad.