RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Minería y polémica

¿Un nuevo Reinfo?: Proponen la creación de "minería ancestral" con exoneraciones tributarias y de fiscalización

El proyecto de ley plantea crear registros paralelos para mineros artesanales y pallaqueras, con beneficios tributarios y exoneraciones. La iniciativa llega tras la última ampliación del Reinfo y un ataque en Pataz.

Congresista plantea crear registros que se asemejan al Reinfo.
Congresista plantea crear registros que se asemejan al Reinfo. (Composición Exitosa)

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino presentó el proyecto de "Ley Marco de Minería con Prácticas Ancestrales", actualmente a la espera en la Comisión de Energía y Minas. La iniciativa busca proteger y formalizar a quienes realizan minería con métodos tradicionales, bajo un enfoque intercultural y sostenible.

Sin embargo, el texto plantea la creación de nuevos registros paralelos: el Registro Integral Formalizado de Microproductores Mineros Ancestrales (RIFMMA) y el Registro Integral Formalizado de Personas Pallaqueras Mineras (RIFPePM). Estos permitirían a microproductores y pallaqueras mineras acceder a beneficios tributarios y exoneraciones de requisitos.

Similitudes con el Reinfo

El proyecto ha sido cuestionado porque reproduce la lógica del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2017 y ampliado en varias ocasiones, la última por la Comisión Permanente en diciembre de 2025. Entre las similitudes destacan:

  • La incorporación automática de inscritos en el Reinfo al nuevo régimen.
  • La acreditación mediante declaraciones juradas, con escasa verificación estatal.
  • La protección frente a interdicciones, mientras dure el proceso de formalización.
  • La sustitución de obligaciones ambientales por aportes a un fondo especial.

Estas características han llevado a diversos sectores a advertir que se trataría de una especie de "Reinfo 2.0", que prolongaría la informalidad bajo una nueva etiqueta que ahora apela a lo "ancestral"

Policía que abatió a sicario en Comas fue ascendido excepcionalmente en ceremonia realizada en Palacio
Lee también

Policía que abatió a sicario en Comas fue ascendido excepcionalmente en ceremonia realizada en Palacio

Contexto de violencia e ilegalidad

La propuesta llega en un momento crítico. La minería artesanal e informal mantiene una creciente conexión con la minería ilegal, que se ha convertido en uno de los principales motores de violencia en regiones como La Libertad.

El inicio del 2026 estuvo marcado por un ataque en Pataz, donde tres personas murieron y siete permanecen desaparecidas tras un enfrentamiento vinculado a mafias mineras.

José Jerí sobre próximo paro de transportistas: "Si mantienen la idea está bien porque me sumaré a ellos"
Lee también

José Jerí sobre próximo paro de transportistas: "Si mantienen la idea está bien porque me sumaré a ellos"

Este escenario refuerza las críticas hacia proyectos que, en lugar de endurecer la fiscalización, podrían abrir más espacios de flexibilización y blindaje para actividades que operan al margen de la ley.

El debate sobre la "minería ancestral" pone en tensión dos narrativas: la de inclusión cultural y protección de comunidades, y la de un nuevo mecanismo que prolonga la informalidad y debilita el control estatal.

En un país golpeado por la violencia ligada a la minería ilegal, la discusión sobre este proyecto será clave para definir si se avanza hacia una verdadera formalización o hacia un nuevo paraguas legal para la informalidad.

Temas relacionados ampliación Asesinato en Pataz mineria ancestral Minería ilegal minería informal REINFO Roberto Sánchez

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA