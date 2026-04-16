Poder Judicial dicta prisión preventiva contra policía acusado de abusar a una detenida en la comisaría de Pro

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un suboficial de tercera de la Policía Nacional Nacional (PNP), identificado como Carlos Villaorduña, cumplirá nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de violación sexual. El agente es acusado de abusar de una mujer que permanecía bajo custodia en la comisaría de Pro.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Los Olivos sustentó el pedido basándose en la gravedad del ataque ocurrido el pasado 12 de abril. Según las investigaciones, el efectivo policial utilizó su posición de autoridad para violentar a la víctima dentro de la dependencia.

El Poder Judicial determinó que existen suficientes elementos de convicción para dictar la medida restrictiva contra Carlos Villaorduña. La decisión se tomó tras evaluar el peligro de fuga y la severidad de la posible condena, considerando que el acusado era el encargado de la custodia.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada de Los Olivos, en Lima Norte, logró que se dicte prisión preventiva para un policía investigado por el delito de violación sexual en agravio de una mujer que se encontraba detenida en la comisaría de Pro.



🗞️ Lee la nota de prensa:... pic.twitter.com/dYP95B25ie — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 16, 2026

Pruebas contra el suboficial Carlos Villaorduña

Según el Ministerio Público, se presentaron documentos periciales que confirman la agresión contra la ciudadana afectada. La fiscal adjunta provincial Soraya Soplín Tello expuso que el certificado médico legal y los resultados de las pericias biológicas son determinantes para señalar la culpabilidad del investigado.

Se buscaron pruebas fundamentales que puedan recoger el testimonio directo de la agraviada sin revictimizarla, permitiendo que el juez valide el relato. Además de los exámenes físicos, se incluyeron pericias psicológicas que demuestran el daño emocional causado por el efectivo policial. El Ministerio Público sostiene que el entorno donde ocurrió el delito, la comisaría de Pro, agrava la situación legal del oficial involucrado por el abuso de confianza.

Justicia para la víctima en Los Olivos

La medida de prisión preventiva busca garantizar que el proceso judicial avance sin obstrucciones por parte del imputado. Las autoridades judiciales destacaron que, al ser un miembro activo de la PNP, el riesgo de manipulación de pruebas en la sede policial era bastante elevado.

La defensa del suboficial no pudo rebatir los argumentos presentados por la fiscalía sobre el incidente en Los Olivos. Por ello, el juzgado ordenó el traslado inmediato de Carlos Villaorduña a un centro penitenciario mientras se espera el inicio del juicio oral.

Este caso ha generado rechazo en la comunidad de Lima Norte, que exige una reforma en el control del personal. La sentencia marca un precedente contra los malos elementos de la PNP que cometen violación sexual dentro de una comisaría del distrito.