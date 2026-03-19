Alejandra Baigorria ROMPE SU SILENCIO tras ampay de Said Palao y revela difícil momento familiar

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras varios días de silencio, Alejandra Baigorria rompe su silencio tras el ampay de Said Palao con un mensaje directo en redes sociales. La empresaria se mostró afectada y reconoció que se encuentra atravesando un momento complicado a nivel personal, luego de la difusión de imágenes que involucran a su pareja.

En su declaración, explicó que no habló antes porque no se sentía preparada. "No me siento lista, ni yo misma sé qué palabras decir, ni sé lo que siento", expresó, evidenciando un estado de confusión emocional. Según el programa Magaly TV: La Firme, el ampay fue grabado durante un viaje en Argentina.

Presión mediática y críticas en redes

Baigorria también reveló que viene siendo seguida por cámaras en distintos espacios de su vida cotidiana. "Tengo cámaras en mi casa, en el gimnasio, en todos los lugares a donde voy", señaló, al referirse a la constante exposición mediática tras el escándalo.

Además, cuestionó los comentarios que ha recibido en redes sociales por continuar con sus actividades laborales. Indicó que su trabajo no puede detenerse debido a las responsabilidades que mantiene. "Muchas familias dependen de mí", afirmó, dejando claro que sus negocios requieren continuidad.

Según lo difundido por Magaly TV: La Firme, la situación ha generado gran repercusión pública, lo que incrementó la atención sobre la empresaria en los últimos días.

Un proceso personal sin decisiones aún

Sobre su relación, Baigorria evitó dar detalles y pidió respeto a su proceso. "No la estoy pasando bien... no es un enamorado, es una familia constituida", indicó, dejando entrever la dimensión del problema, y que es una situación que va más allá del diálogo.

También hizo un llamado a la empatía frente a los ataques en redes sociales. "Es feo burlarse, es feo desearte la muerte", manifestó, al rechazar los mensajes negativos que ha recibido tras el ampay.

La empresaria remarcó que necesita tiempo para tomar decisiones. "No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia", sostuvo, enfatizando que la situación aún no está definida.

Finalmente, Alejandra Baigorria se mostró confiada en sus decisiones tras el ampay de Said Palao reafirmando que continuará trabajando mientras enfrenta este momento personal. Señaló que su prioridad es mantenerse firme, pese a la incertidumbre, pidió respeto para ella y para las personas que se encuentran atravesando por un momento similar, como el de ella, en medio de la exposición mediática, las críticas en redes sociales y la atención generada por el ampay de Said Palao.