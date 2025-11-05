José Jerí se reunió con Agustín Lozano y Jean Ferrari tras visitar obras de remodelación en Videna

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde que asumió la presidencia de la República de manera interina, José Jerí ha implementado una política de recorrer las calles del país en medio de la complicada coyuntura de seguridad que se vive. Esta vez, el mandatario se mostró más que distendido durante su visita a la Videna de San Luis donde sostuvo un encuentro con las más altas autoridades de la FPF.

José Jerí se reunió con Agustín Lozano y Jean Ferrari

Este martes 4 de noviembre, el jefe de Estado supervisó muy de cerca las obras que se vienen realizando en la Villa Deportiva Nacional las cuales mejorarán considerablemente las instalaciones donde se entrenarán en un futuro todas las categorías de la Selección Peruana.

José Jerí hizo todo este recorrido al lado del presidente de Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano y del director de fútbol, Jean Ferrari. Incluso, conversó con los integrantes del combinado patrio que vienen trabajando de cara a un futuro torneo.

"Presidente José Jerí visitó las obras de la nueva casa de la Bicolor. Recibimos en la Videna FPF al Presidente de la República. Durante su visita, conoció los campos de entrenamiento, la residencia de las selecciones y el primer césped híbrido del Perú", indicaron las redes sociales de la FPF.

Recibimos en la Videna FPF al Presidente de la República. Durante su visita, conoció los campos de entrenamiento, la residencia de las selecciones... pic.twitter.com/GPXyQae2bv — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) November 5, 2025

Aseguraron la final de la Copa Libertadores

Tras la visita del jefe de Estado, Agustín Lozano aseguró que ha sido más que importante recibir a José Jerí en las instalaciones de la Videna. Incluso, precisó que el presidente le dio su palabra de visitar las obras cuando estas hayan finalizado.

Además, el mandamás del fútbol peruano aprovechó la oportunidad en asegurar la realización de la gran final de la Copa Libertadores programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental. Este encuentro se puso en duda en las últimas semanas debido a las constantes marchas realizadas en la capital y el convulsionado ambiente en la política.

"Ha sido muy importante recibir al Presidente Jerí, quien nos trasladó su deseo de regresar al término de las obras. Hemos recibido su felicitación por la gestión y estamos en excelentes coordinaciones para que los importantes eventos que vienen como la CONMEBOL Libertadores sean exitosos, así como el avance deportivo de nuestras selecciones", indicó.

De esta manera, el presidente de la República, José Jerí, visitó las obras que se vienen realizando en la Videna de San Luis y se reunió con Agustín Lozano y Jean Ferrari.