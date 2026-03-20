Crimen en VMT: Delincuentes asesinaron a microempresario de helados en presencia de su menor hija

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad vuelve a flagelar una vez más el distrito de Villa María del Triunfo, en donde delincuentes armados asesinaron a un microempresario de helados en presencia de su menor hija, cuando realizaba sus labores diarios en exteriores de su hogar.

Delincuentes armados asesinaron a microempresario de helados

El comerciante identificado como Giancarlos Vicente Flores, que se dedicaba a la venta de helados, se encontraba realizando sus labores diarias en exteriores de su vivienda ubicada en el jirón Paruro cuando de pronto dos sujetos, con los rostros cubiertos con polos, se acercaron hasta dicho lugar provenientes de un cerro cercano.

A sangre fría los sujetos, sin mediar palabra, abrieron fuego a quemarropa contra el microempresario y luego procedieron a huir por la misma ruta en la que llegaron. Hay que mencionar que este hecho de sangre se perpetró en presencia de una de sus menores hijas.

Tras la muerte del hombre, los vecinos totalmente desencajados y consternados por lo sucedido utilizaron velas para realizar una vigilia en su nombre debido a que lo consideraban un hombre respetado en esta zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima era natural de Cañete y se encargaba del cuidado de sus dos hijas, de 12 y 16 años, además de dos sobrinos. Cabe señalar que, hasta la zona del crimen se apersonaron peritos de Criminalística para contabilizar los casquillos de bala y dar inicio a las diligencias de acuerdo a ley.

Hubo otra víctima producto del crimen

Por su parte, los deudos de Giancarlos Vicente Flores revelaron que se encuentran a la espera de los resultados de las diligencias con la que se podrá conocer el móvil de este crimen que cobró la víctima de sus ser querido.

Además, producto del tiroteo un vecino que se encontraba cerca de la escena del crimen resultó herido de bala por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente.

En tanto, las autoridades policiales indicaron que los delincuentes aprovecharon la geografía de la zona para poder escapar tras efectuar los disparos. Y el caso ha sido derivado a las unidades especializadas de investigación criminal.

La ola de criminalidad continúa azotando a los diversos distritos de la capital tal es el caso de Villa María del Triunfo, en donde delincuentes armados asesinaron a un microempresario de helados en presencia de su menor hija cuando realizaba sus labores diarias.