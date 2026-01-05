Terror en Chiclayo: Presunto prestamista fue encontrado sin vida en Monsefú

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un crimen alertó a los ciudadanos chiclayanos luego de que se encontrara sin vida a un hombre en el sector Chacupe Bajo, entre los distritos La Victoria y Monsefú.

Según información preliminar, se trataría de un hombre dedicado al préstamo informal de dinero, conocido como 'gota a gota'. Además, sería de nacionalidad extranjera.

Crimen en Monsefú

El cuerpo de un presunto prestamista fue encontrado sin vida en lo que se trataría de un nuevo crimen que atenta en contra de la seguridad nacional en el territorio peruano.

El cuerpo del hombre fue encontrado durante la mañana de este lunes 5 de enero. De acuerdo a la información preliminar obtenida de la Policía Nacional del Perú (PNP) la víctima sería de nacionalidad extranjera.

Además, el agraviado habría laborado como prestamista informal de dinero, mejor conocido en el mundo criminal como 'gota a gota'. Por tal motivo, no se descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas entre sujetos de nacionalidades venezolanas y colombianas que se dedican a esta actividad.

En el lugar del crimen se encontró un arma blanca el cual formará parte de la investigación del caso. El cuerpo del hombre se encontró rodeado de sangre.

Se dispuso el levantamiento del cadáver y en este momento se constató que la víctima llevaba un morral colgado con varias tarjetas y cartas de presentación relacionadas al préstamo informal.

Criminalística llegó hacia la escena

Agentes de la División de Homicidios de la Divincri de Chiclayo llegaron hacia la escena del crimen para iniciar las diligencias e investigaciones correspondientes a ley.

De acuerdo a la disposición fiscal se dispuso el traslado del cadáver hacia la Morgue de Chiclayo para que determinar y esclarecer las causas de este ataque en contra del prestamista.

Además, las huellas del difunto pasarán bajo una investigación forense para determinar si esta persona fallecida estarían en el registro de extranjeros que ingresaron de forma formal hacia la ciudad de Chiclayo.

Hasta el momento, la identidad del occiso permanece en desconocimiento y no ha sido confirmada. Sin embargo, sí se determinó que se trata de un ciudadano extranjero.

Un nuevo crimen pone en evidencia la ola de criminalidad e inseguridad ciudadana que se vive en el territorio peruano. Esta vez, se encontró sin vida a un presunto prestamista en Monsefú, Chiclayo.

Se conoce que el fallecido es de nacionalidad extrajera. El cuerpo del occiso fue trasladado hacia la morgue de la ciudad para determinar si situación migratoria en el país.