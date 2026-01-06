Terror en Jicamarca: Obrero de construcción civil fue asesinado a balazos por presuntos sicarios

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí siguen sin dar los resultados necesarios a pesar de que ya van más de dos meses bajo esta medida. Esta vez, en Jicamarca un obrero de construcción civil fue asesinado a balazos por presuntos sicarios.

Obrero de construcción civil fue asesinado a balazos

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho se dio sobre las 11:45 de este lunes 5 de enero en el cruce de la avenida 28 de Julio con avenida El Bosque. Ahí, se encontraba Néstor Porfirio Chumbipuma García de 42 años a las afueras de su vivienda cuando de pronto hicieron su aparición dos sujetos armados a bordo de una moto lineal.

Los presuntos sicarios dispararon sin reparo alguno contra la víctima para luego huir con rumbo desconocido. De inmediato, vecinos y testigos llamaron a las unidades de emergencia para tratar de salvarle la vida a este obrero, pero lamentablemente solo pudieron confirmar su deceso.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen para acordonarla y luego proceder con las investigaciones de rigor. Peritos de criminalística e integrantes del Ministerio Público también se hicieron presentes para ordenar con el levantamiento del cadáver.

De momento, los efectivos manejan la hipótesis de que este crimen se habría dado por presunto ajuste de cuentas ligado al rubro de construcción civil. Este hecho se ha reportado en más de una oportunidad en el distrito de San Antonio de Huarochirí.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Jicamarca, desconocidos acabaron con la vida de un obrero de construcción civil.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/wL6gicQ11m — Exitosa Noticias (@exitosape) January 6, 2026

José Jerí evaluar ampliar estado de emergencia en Lima y Callao

En medio de un fallecimiento más, el presidente José Jerí anunció recientemente que tiene toda la intención de ampliar el estado de emergencia que actualmente rige en Lima y Callao para continuar combatiendo la criminalidad.

Según indicó, esta medida de excepción seguirá vigente el tiempo que sea necesario asegurando que hay indicadores favorables en las últimas semanas.

"El estado de emergencia es un mecanismo, una herramienta que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia. (...) Obviamente yo lo voy a extender y yo lo he dicho desde el inicio. El tiempo que sea necesario se va a extender para que ello nos permita progresivamente recuperar índices de tranquilidad y de seguridad", precisó.

En resumen, un obrero de construcción civil identificado como Néstor Porfirio Chumbipuma García de 42 años fue asesinado a balazos en Jicamarca. Según indicaron, sujetos a bordo de una moto lineal dispararon sin reparo alguno contra su víctima quitándole la vida casi en el acto.