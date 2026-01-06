Terror en Huacho: Sicarios acribillan a balazos a dos colectiveros durante partido de fútbol

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una grave jornada de violencia se ha registrado en Huacho en donde en menos de 12 horas asesinaron a seis personas. Dos de estas víctimas perdieron la vida acribilladas durante un partido de fútbol.

Acribillan a dos colectiveros en Huacho

Un nuevo hecho de sangre sacudió la madrugada del último lunes 5 de enero en el que dos jóvenes transportistas de la ruta Huacho-Paraíso perdieron la vida tras ser atacados por sicarios dentro de una losa deportiva, ubicada en el distrito de Santa María.

Según información preliminar, las víctimas mortales, que fueron identificadas como Walter Ramos Leyva y Edequiel Torres Villadeza, se encontraban realizando ejercicios de calentamiento con un balón de fútbol cuando dos sujetos encapuchados irrumpieron en el recinto deportivo y sin mediar palabra dispararon contra ambos.

El primero de ellos falleció de manera instantánea tras caer tendido sobre el césped artificial, mientras que el segundo fue trasladado hasta el hospital de Huacho donde lamentablemente su cuerpo no resistió y murió. Vale señalar que, de acuerdo a información que maneja la Policía, los criminales ingresaron al lugar portando cascos.

Adicionalmente, los peritos de Criminalística y de la División de Homicidios hallaron en el campo deportivo más de 14 casquillos de bala. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el móvil del crimen esté vinculado con un presunto caso de extorsión a transportistas.

Un dato relevante es que en la zona no habían cámaras de seguridad que hayan registrado lo que sucedió con ambas personas, sin embargo, las autoridades recurrirán al testimonio de las personas que presenciaron este doble crimen.

Asesinan a ciudadano extranjero

Cabe mencionar que, horas antes de que liquiden a estos dos colectiveros, en la avenida San Martín de Huaura, un ciudadano extranjero, que fue identificado como José Gregorio Poñero Romero, fue asesinado a balazos por sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

Con estos casos, ascienden a seis las cifras de personas liquidadas por arma de fuego en menos de doce horas en la provincia de Huaura lo que ha generado alarma entre los vecinos. Las investigaciones se encuentran bajo supervisión del Ministerio Público.

