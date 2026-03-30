Explosivo detona contra cajeros automáticos y delincuentes roban más de S/22 mil

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una nueva modalidad del crimen fue reportada desde Lurín. Criminales utilizaron un artefacto explosivo contra cajeros automáticos de un local con el fin de robar el dinero que se encontraba al interior de estos dispensadores de dinero.

Los artefactos quedaron totalmente destrozados luego que los delincuentes se acercaran de manera sigilosa hacia el lugar y lanzaran el artefacto explosivo. Producto del atentado, los criminales retiraron más de S/22 mil.

Lanzan explosivo contra cajeros automáticos

Nada se salva. Ahora los cajeros automáticos son punto de ataque de los criminales, tal como ocurrió en Lurín. El hecho fue registrado a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, frente al complejo Chapeta.

En el lugar se observa la presencia de tres cajeros automáticos de diversas entidades bancarias que terminaron destrozados ante el impacto del explosivo.

El hecho ocurrió durante la madrugada cerca de una estación de gas, pero afortunadamente la onda expansiva no causó una mayor desgracia. Por su parte, el local que albergaba los cajeros terminó destruido. Aparentemente, la estructura sería de material triplay.

Tras la detonación, los sujetos lograron sustraer cerca de S/22 mil. La Policía Nacional del Perú inició un operativo con el fin de detectar a los sujetos que realizaron el ataque.

Incautan 300 cartuchos de dinamita

El uso de la dinamita en los ataques criminales es uno de los elementos más usados en diversos crímenes cometidos a nivel nacional. Por tal razón, la PNP realizó el decomiso de 3000 cartuchos en un operativo contra la minería ilegal y tráfico de explosivos en La Libertad.

El operativo se realizó bajo el operativo 'Protección de Carreteras 2026' en el distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión. La incautación se realizó en una camioneta que transportaba de manera ilegal cinco sacos con los cartuchos.

🔵 En un nuevo golpe a las redes que abastecen de explosivos a organizaciones criminales, la Policía Nacional incautó más de 3,000 cartuchos de dinamita durante un operativo en la sierra de la región La Libertad. https://t.co/5nQrDzPbU9 pic.twitter.com/Ie5rqEuXsy — Agencia Andina (@Agencia_Andina) March 28, 2026

Dos personas fueron detenidos producto de la intervención los cuales fueron identificados como Clemente Daza Pérez y Ángel Segundo Daza Espejo. Ambos sujetos serían presuntos integrantes de la organización criminal "Los Topos de Quiruvilca", quienes fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).