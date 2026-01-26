Ventanilla: Joven fue asesinado a balazos en la parte alta de un cerro

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en un cerro del asentamiento humano Ampliación Costa Azul, ubicado en la zona de Angamos, en el distrito de Ventanilla. Familiares de la víctima llegaron hacia el punto encontrando la trágica escena.

Asesinan a joven de 20 años

Los crímenes parecen no acabar. Durante la noche del domingo 26 de enero, se encontró el cuerpo de un joven quien fue asesinado a la altura del paradero 8 del asentamiento humano Ampliación Costa Azul, una de las zonas más altas de la jurisdicción.

La víctima fue identificada como Anderson Smith Aldean Collantes, quien habría sido llevado con engaños hacia esta zona de difícil acceso para que el crimen pase desapercibido.

Una vez en la zona, el joven recibió proyectiles de fuego que acabaron con su vida. A pesar de ser un lugar alejado y descampado, los vecinos que viven alrededor del hecho escucharon una gran cantidad de disparos. Además, refirieron que el joven residiría muy cerca del lugar de los hechos.

De acuerdo a la información preliminar, el joven llevaba puesto casacas, jean y unas zapatillas color negro. El agraviado tendría alrededor de 20 años de acuerdo a la información dada por vecinos de la jurisdicción.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en un cerro del asentamiento humano Ampliación Costa Azul, ubicado en la zona de Angamos, en el distrito de Ventanilla.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/nKwbCeRZle — Exitosa Noticias (@exitosape) January 26, 2026

PNP realizó persecución a delincuentes

Efectivos de la comisaría de Ventanilla aplicaron el Plan Cerco dando una reacción rápida para capturar a los delincuentes. Se estimaba que fueron dos sujetos los que acabaron con la vida del joven.

A pesar de la persecución, los criminales huyeron y su paradero continúa sin rastro. El móvil del ataque aún es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los agentes de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes a ley tras el asesinato del joven. Tras una intensa búsqueda se encontraron 12 casquillos de bala en la zona, evidenciando la crueldad del ataque.

Peritos de criminalística llegaron hacia la zona para disponer el levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo del agraviado fue trasladado hacia la Morgue Central del Callao.

Por su parte, familiares y amigos de la víctima llegaron hacia la zona producto de la balacera que acabó con la vida del joven encontrando la trágica escena.

Un joven de 20 años fue asesinado de múltiples disparos en el asentamiento humano Ampliación Costa Azul por parte de criminales que lo llevaron con engaños hacia una zona descampada. El motivo del ataque continúa en investigación.