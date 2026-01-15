Macabro hallazgo en SMP: Mujer es encontrada sin vida y envuelta en frazadas

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El cadáver de una mujer fue encontrado entre la intersección de la avenida Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres. Restos de la fémina registraban cortes y fueron envueltos en frazadas. Según el registro de cámaras de seguridad, el cuerpo fue dejado en la zona por cuatro sujetos.

Cuerpo de mujer encontrado en SMP

Un macabro video muestra que dos sujetos abordo de un mototaxis de color rojo llevan en el techo lo que serían los restos del cuerpo de una mujer al interior de un colchón.

Se tratarían de dos implicados en el crimen que botaron el colchón con la mujer sin vida hacia el descampado ubicado en San Martín de Porres, mas no se dieron cuenta que una cámara de videovigilancia grabó todo el acto.

Vecinos de la zona comentaron para Exitosa que vieron a la moto llegar alrededor de las 9 de la mañana y tras dejar abandonado los restos de la víctima huyeron con directo hacia la avenida Pacasmayo.

Noticia en desarrollo...