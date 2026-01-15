RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
Dos sujetos incriminados

Macabro hallazgo en SMP: Mujer es encontrada sin vida y envuelta en frazadas

El cuerpo de una mujer sin vida fue encontrado en San Martín de Porres dentro de un colchón y envuelta en una frazada. Un video delata a dos sujetos cómplices que llegaron abordo de una motocicleta.

Cuerpo de mujer sin vida encontrado en SMP
Cuerpo de mujer sin vida encontrado en SMP (Composición Exitosa)

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 15/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El cadáver de una mujer fue encontrado entre la intersección de la avenida Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres. Restos de la fémina registraban cortes y fueron envueltos en frazadas. Según el registro de cámaras de seguridad, el cuerpo fue dejado en la zona por cuatro sujetos.

Cuerpo de mujer encontrado en SMP

Un macabro video muestra que dos sujetos abordo de un mototaxis de color rojo llevan en el techo lo que serían los restos del cuerpo de una mujer al interior de un colchón.

Se tratarían de dos implicados en el crimen que botaron el colchón con la mujer sin vida hacia el descampado ubicado en San Martín de Porres, mas no se dieron cuenta que una cámara de videovigilancia grabó todo el acto.

Vecinos de la zona comentaron para Exitosa que vieron a la moto llegar alrededor de las 9 de la mañana y tras dejar abandonado los restos de la víctima huyeron con directo hacia la avenida Pacasmayo.

Noticia en desarrollo...

Fernando Núñez: Cae otro presunto involucrado en asesinato de periodista en La Libertad
Lee también

Fernando Núñez: Cae otro presunto involucrado en asesinato de periodista en La Libertad

Terror en El Agustino: Taxista fue asesinado a balazos debajo del puente Fundición
Lee también

Terror en El Agustino: Taxista fue asesinado a balazos debajo del puente Fundición

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA