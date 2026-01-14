Fernando Núñez: Cae otro presunto involucrado en asesinato de periodista en La Libertad

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo implicado en el asesinato del periodista Fernando Núñez fue capturado por la Policía Nacional en Lambayeque cuando intentaba salir con destino hacia Cajamarca.

Al imputado se le acusa de haber estado encargado del reglaje del periodista el 6 de diciembre antes de ser asesinado cuando iba a bordo de su motocicleta.

Involucrado en crimen fue detenido

La captura de Marcos Lara (32) conocido en el mundo del crimen como 'Gordo Marcos' supone un avance en la investigación y captura de los implicados en el asesinato del periodista Fernando Núñez.

El hecho ocurrido el pasado 6 de diciembre causó conmoción entre los ciudadanos luego de que dos criminales dispararan a quemarropa contra los hermanos Núñez y acabara con la vida del director del medio, Kamila Noticias.

'Gordo Marcos' sería parte del ataque criminal planificado en contra del hombre de prensa y habría ejercido la función de reglaje antes del fatídico hecho, según hipótesis de las autoridades policiales.

Como se recuerda, el ataque armado se perpetró en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la curva denominada 'La Barranca', cuando un menor de edad, sentado en el asiento de copiloto de una motocicleta, interceptó el recorrido del periodista y su hermano David Núñez para propiciar los disparos en su contra.

El sujeto fue detenido en la provincia de Pacasmayo cuando se disponía a salir del lugar con destino a la región de Cajamarca. Sobre este presunto involucrado recaía una orden de detención preliminar que dictaminó el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc.

Dictaron prisión preventiva para menor implicado

El Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva en contra de S. J. J. A., menor de edad quien sería el autor material de los disparos a quemarropa en contra del periodista y su hermano.

Producto del ataque, el periodista falleció asesinado, mientras que David Núñez, hermano de la víctima, resultó gravemente herido. Por ambos casos, el menor de edad S. J. A. A. cuenta con investigación por los delitos de sicariato y tentativa de sicariato.

La investigación también incluye a Jaime Zelada, en calidad de coautor por haber manejado la motocicleta desde donde se realizaron los disparos.

Marcos Lara, quien contaba con orden de detención preliminar, fue capturado por la PNP tras estar implicado como en el asesinato del periodista Fernando Núñez. El sujeto habría ejercido la función de reglaje el día del crimen contra el hombre de prensa.