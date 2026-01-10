Falsos pasajeros acribillan a taxista en Los Olivos: Fue hallado maniatado y con heridas de disparos

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola delincuencia continúa cobrando vidas en la capital. En el distrito de Los Olivos un taxista por aplicativo fue asesinado a balazos por delincuentes que fingieron ser pasajeros para robarle su vehículo de trabajo.

Acribillan a taxista en Los Olivos

La extensión del estado de emergencia en Lima y Callao parece no dar solución ante la lucha contra la delincuencia. En el cruce de la avenida Alfredo Mendiola y la calle Paucartambo, en la mencionada jurisdicción del Cono Norte, agentes de la comisaría Laura Caller encontraron a un conductor de taxi en estado agónico.

De acuerdo a información policial, el hombre identificado como Homero David Casas Jara fue hallado maniatado y con la presencia de graves heridas producidas por disparos de proyectil de arma de fuego.

Tras ello, hasta el lugar de los hechos acudieron paramédicos para realizar maniobras de auxilio previamente a proceder a derivarlo de emergencia a un centro médico cercano. Sin embargo, al llegar al hospital Cayetano Heredia, la víctima de 37 años no resistió y se confirmó su deceso debido a la gravedad de sus lesiones.

Familia perdió contacto con la vista

Cabe mencionar que, según información de fuentes oficiales, el último servicio del occiso se inició en el parque Santa Elvira, en el distrito de Ate. Además, según relatan sus familiares, el fallecido salió de su vivienda a las 10 de la noche para iniciar su jornada laboral y desde las 11 de la noche perdieron contacto con él.

Frente la preocupación inició una búsqueda al no recibir respuesta alguna vía llamada telefónica, a eso se le sumó que el GPS del carro estaba desactivado. Por tal razón, los familiares interpusieron una denuncia por desaparición ante la Dirincri.

Según el reporte policial preliminar, los delincuentes golpearon y abrieron fuego contra el conductor durante el trayecto para despojarlo de su herramienta de trabajo. Fuentes policiales señalaron que los sujetos huyeron con la unidad.

Por ahora, el caso permanece en investigación por las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP). Mientras que los deudos esperan que se esclarezca este crimen y se encuentre el vehículo del fallecido para obtener pistas biológicas o testimoniales que ayuden a identificar a los responsables materiales.

Este es un caso nuevo de criminalidad en el que un taxista por aplicativo fue ultimado a balazos por delincuentes en Los Olivos, quienes fingieron ser pasajeros. Los restos del conductor serán trasladados a su natal Cajamarca para recibir cristiana sepultura.