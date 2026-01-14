Terror en El Agustino: Taxista fue asesinado a balazos debajo del puente Fundición

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un taxista fue hallado sin vida debajo del puente Fundición, en el distrito de El Agustino. Según informes preliminares, un delincuente lo interceptó bajo la modalidad de falso pasajero, y en dicho lugar le propinó tres balazos. Sujeto se llevó su unidad tras perpetrar el crimen.

Cuerpo de taxista fue hallado debajo de puente

Una viaje de taxi se convirtió en un siniestro crimen en contra del chofer del vehículo tras tener como pasajero a quien sería su asesino.

Se trata de un joven taxista de 37 años quien fue encontrado con tres impactos de bala debajo del puente Fundición en el Agustino, zona en donde el cuerpo fue arrojado.

Un falso cliente habría solicitado sus servicios a la altura de la Costa Verde durante la madrugada, sin embargo, el cuerpo del taxista reportado como desaparecido fue encontrado al otro extremo de la ciudad.

El fallecido fue encontrado debajo del puente, lugar donde no está habilitada vías peatonales para el tránsito, sin un correcto alumbrado público ni presencia de autoridades policiales o de serenazgo.

La víctima fue identificada como Julio López Taboada a quien se le encontró los impactos de bala cuando su cuerpo yacía al interior del vehículo.

Familiares del joven asesinado lamentaron el trágico crimen y lograron identificar el cuerpo de la víctima el cual fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Crímenes continúan pese a estado de emergencia

El lugar donde fue abandonado el cuerpo del taxista se dio a pocos metros de donde el presidente José Jerí se reunió con transportistas debido al paro de transportes dado este 14 de enero debido a los homicidios.

Los reclamos del sector de transportes reflejan el poderío que ha alcanzado el crimen organizado en la capital debido a que los crímenes continúan pese al estado de emergencia decretado.

El gobierno ha informado que esta medida volverá a prorrogarse debido a que su culminación estaba definida hasta el próximo 20 de enero. Sin embargo, el Ejecutivo ha informado que esta se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

Así, se dispondrá que Lima y la Provincia Constitucional del Callao mantengan esta medida como parte de la estrategia del gobierno en contra de la criminalidad.

Los crímenes continúan en la ciudad y muestra de ello es el asesinato de un taxista al interior de su vehículo por un falso pasajero. Su cuerpo fue abandonado debajo del puente Fundición en el distrito de El Agustino.