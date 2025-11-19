Hombre fue asesinado en el Cercado de Lima: Dos sujetos le dispararon en varias oportunidades

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Los crímenes no dejan de ocurrir en la capital pese a la declaratoria de estado de emergencia. Este miércoles 19 de noviembre en pleno Cercado de Lima, un hombre que se encontraba dentro de su camioneta fue asesinado por dos sujetos que le dispararon desde la parte frontal y que lo remataron cuando intentó escapar.

Asesinado a plena luz del día

Gracias a las cámaras de seguridad, se logró captar el crimen ocurrido en la cuadra 2 de la avenida Miguel Grau. En las imágenes se aprecia al sujeto dentro de su auto, cuando de pronto las ráfagas de balas impactaron por delante, por lo que trata de huir de sus atacantes en dirección al Hospital Grau.

Sin embargo, su recorrido fue corto y los agresores, sin importarles que hubiera transeúntes en la zona incluidos menores de edad, continuaron con los disparos. Uno de ellos provocó que la víctima cayera al piso y ahí, los presuntos sicarios optaron por rematarlo.

Escena del crimen ocurrido en la avenida Miguel Grau.

Tras cumplir con su cometido, escaparon en dirección hacia la avenida Abancay, logrando perderse entre la multitud. La Unidad de Rescate de la Policía Nacional llegó para auxiliar al hombre, sin embargo, ya se encontraba sin signos vitales cuando intentaron reanimarlo.

En la escena de este asesinato se encontraron 13 casquillos de bala, lo que manifiesta la brutalidad contra lo que estos presuntos sicarios actuaron. Se esperaba por la presencia de peritos de criminalística y un representante del Ministerio Público para la identificación de la persona de sexo masculino y el levantamiento del cuerpo hacia la morgue de Lima.

Estado de emergencia no evita crímenes

Pese a que Lima y Callao se encuentra bajo estado de emergencia decretado por el Gobierno, los casos de asesinatos o extorsiones no han dejado de registrarse. Este último crimen en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día, demuestran que la delincuencia sigue ganando terreno.

La Policía Nacional del Perú ha efectuado varios operativos en la calle, contra bandas criminales y en algunos penales, no obstante, la criminalidad sigue azotando a los peruanos. Hasta el 14 de noviembre, se registraron 41 homicidios en la capital y el primer puerto.

Un hombre perdió la vida cuando fue atacado por dos sujetos en la avenida Miguel Grau, en el Centro de Lima. Al recibir balazos dentro de su camioneta, intentó escapar sin éxito, siendo atrapado y rematado.