Crimen en el Callao: Sicarios acaban con la vida de dirigente vecinal en el interior de su domicilio

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad vuelve a golpear al Callao. Esta madrugada un grupo de sicarios acabó con la vida de un dirigente vecinal en el interior de su domicilio. Según la PNP los sujetos propinaron disparos a quemarropa contra la víctima.

Sicarios asesinan a dirigente vecinal en el Callao

La madrugada de este miércoles 15 de abril, José Félix Carhuancho Leguía, dirigente vecinal de 72 años, fue asesinado en el interior de su vivienda, localizada en la zona conocida como Gambetta Baja, en la Provincia Constitucional.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) ocurrió pasada la medianoche cuando sujetos desconocidos tocaron la puerta de la casa de la víctima y sin mediar palabra abrieron fuego a quemarropa.

El hombre que se desempeñaba como dirigente del local comunal desde hace dos años recibió un total de 8 balazos tras abrir la entrada de su hogar. Cabe señalar que, según fuentes oficiales, la esposa del occiso fue alcanzada por los disparos por lo que resultó herida en el brazo y tuvo que ser derivada de emergencia al hospital Negreiros.

Por su parte, familiares del hombre asesinado indicaron que él se encontraba próximo a culminar su gestión luego de ser elegido por sus propios vecinos para que los represente. Al respecto, su hija afirmó que desconocía que su padre haya tenido algún tipo de amenaza.

Hay que mencionar que, en diálogo con América Noticias, una de las residentes reveló que no es la primera vez que matan a dirigentes por lo que expresó que los vecinos están exigiendo que se investigue este hecho de sangre.

La Policía Nacional ya dio inicio a las investigaciones

Los agentes de la Policía Nacional ya dieron inicio a las investigaciones para determinar si el móvil del crimen se deba a su función como dirigente vecinal o exista alguna otra razón.

Además, la PNP se encuentra recopilando testimonios y posibles grabaciones de cámaras de seguridad en la zona donde se registró el hecho con el objetivo de poder identificar a los responsables.

En tal sentido, la institución ha intensificado los operativos en los alrededores de Gambetta Baja para prevenir nuevos ataques contra otros integrantes de la dirigencia vecinal.

Una madrugada sangrienta se suscitó en el Callao, en donde un dirigente vecinal de la zoja de Gambetta Baja fue asesinado por sicarios de ocho balazos. Los atacantes toccaron la puerta del domicilio de su víctima y sin mediar palabra dispararon a quemarropa.