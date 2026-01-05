Universitario lidera ranking de asistencia de la Liga1 2025, por encima de Alianza Lima

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la temporada 2025 Universitario de Deportes no solo destacó por ganar el Apertura, Clausura y el título nacional, sino también por la fidelidad de su hinchada. En el ranking de asistencia elaborado por la Liga1, el cuadro crema acabó en el primer lugar, por encima de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Llenó más veces su estadio

De acuerdo a la tabla publicada por la Liga1, el equipo de Ate fue el que más gente convocó, logrando una asistencia total de 660,153 personas. Esta cifra se resalta si se aprecia al segundo ubicado, que es el elenco blanquiazul, con 441,871 y los celestes que cerraron el podio con 180,240 espectadores.

Con respecto a equipos de provincia, Melgar fue el que tuvo a hinchas más fieles, al acabar en la cuarta posición con 155,493. Le sigue su clásico rival en la zona sur del Perú, Cienciano, que tuvo el respaldo de 138,241 fanáticos a lo largo del año. Sport Boys es el último en llegar a los seis dígitos, con 122,851.

𝗨𝗻 𝗮𝗻̃𝗼 𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗟𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 🗣️❤️



Estos son los resultados finales de la Tabla del Hincha de la #Liga1TeApuesto 2025 🏆#ElADNdelHincha pic.twitter.com/ZaWgvSC34s — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) January 5, 2026

El equipo que ha sorprendido en esta clasificación es Juan Pablo II College, que siendo debutante y sin conocerse de una masa de seguidores importante, acabó en el décimo lugar con 43,890. Deportivo Garcilaso fue el segundo con más convocatoria en la 'Ciudad Imperial', con 78,685, por delante de Cusco FC con 45,562.

La contracara dejó a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en la última plaza, con apenas 11,064 personas durante la temporada. La Liga1 2025 registró una asistencia total de 2,205.595. Cabe precisar que en este listado no se tomó en cuenta a Deportivo Binacional, que fue expulsado del torneo en el Clausura.

¿Cuándo inicia la Liga1 2026?

La temporada está prevista para comenzar el viernes 30 de enero, no obstante, no se ha confirmado la fecha para el sorteo del fixture, que en un primer momento estaba pactado para el 7 de este mes.

A eso se le ha sumado el rumor de que algunos clubes pequeños no podrán cumplir con pagar sus cuotas de afiliación si esta semana no reciben el dinero que les tiene pendiente 1190, empresa encargada de los derechos de transmisión.

