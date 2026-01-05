Lambayeque: Madre de familia fue asesinada de varios disparos por presuntos sicarios

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un crimen se registró este lunes 5 de enero en la región Lambayeque, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de una madre de familia. La mujer habría sido asesinada por unos presuntos sicarios que una expareja contrató y que dispararon en múltiples ocasiones contra ella.

La interceptaron en cancha deportiva

El homicidio habría ocurrido cerca de las 3.30 de la madrugada, cuando Leydi Tocto Huamán salió de su domicilio rumbo a su trabajo, en una empresa agroexportadora. Cuando iba por la pampa del sector Brisas del Río del asentamiento humano Alan García, en Olmos, fue interceptada por dos sujetos que llegaron en una motocicleta.

Tras disparar al menos en tres oportunidades contra la madre de familia, huyeron de la escena a bordo de su unidad. Vecinos salieron de sus casas alarmados por el estruendo y tras ver el cadáver tirado en una cancha deportiva, dieron aviso a las autoridades, que llegaron para iniciar las diligencias.

Efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de Olmos arribaron y con la presencia del fiscal de turno, procedieron a levantar el cuerpo para ser trasladado a la morgue de Chiclayo donde se le realizará la necropsia de ley. Se conoció que Tocto Huamán era natural de la sierra piurana.

Expareja es sospechoso para la PNP

Según el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, una expareja de la víctima mortal es un sospechoso en el caso. Señaló que días atrás la mujer recibió mensajes amenazantes en su celular, lo que forma parte de las investigaciones preliminares.

El caso es seguido por detectives del departamento de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri). El trabajo permitirá definir si se trato de un crimen pasional y si la expareja está relacionada con los sujetos que acabaron con la vida de Leydi Tocto, que deja tres menores de edad en la orfandad.

No es el primer homicidio en esta región que se reporta en los últimos días. En el distrito de La Victoria, un mototaxista perdió la vida tras ser baleado en medio de una pelea de barras. Alberto Vargas Santa Cruz era el nombre del transportista, a quien no pudieron salvar pese a ser llevado de emergencia un centro de salud.

