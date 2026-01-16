Terror en San Martín de Porres: Sujeto desata balacera y deja heridos a dos niños y un adulto

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de inseguridad ciudadana ha cobrado nuevas víctimas en el distrito de San Martín de Porres, en donde dos menores de edad y un adulto resultaron heridos luego de desatarse una feroz balacera.

Dos niños y adulto resultan heridos en SMP

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, un familiar de los agraviados señaló que el atacante es vecino de la zona donde se produjeron los disparos y que previamente este tipo se encontraba discutiendo con un grupo de varones que aparentemente serían policías del Grupo Terna.

Acto seguido, el hombre ingresó a su domicilio, y salió con un arma de fuego en la mano con la que empezó a efectuar disparos al aire hasta en cuatro oportunidades desatando el caos, pese a la presencia de niños que se encontraba jugando en la vía pública en la urbanización Antares.

"Lamentablemente salió herido mi sobrino quien tiene 12 años y mi cuñado de 36 años. Los muchachos como son vacaciones salen a jugar aquí. Mi cuñado tiene su puesto de pollo. Lo que me comentan los vecinos que han estado presentes en el momento es que el señor ha estado abajo han venido a buscarlo 3 supuestos policías con chaleco", narró el familiar de las víctimas.

En tal sentido, sostuvo que estas personas y el sujeto habrán sostenido una conversación de aproximadamente 10 minutos, lapso en el que sacó el arma y abrió fuego. Al adulto le cayó la bala en el abdomen, mientras que los dos niños resultaron heridos en las piernas. Estos fueron trasladados a un centro de salud cercano.

De acuerdo al familiar de las víctimas, su sobrino se encuentra estable y será sometido a una operación debido a que un hueso de la pierna resultó afectado. Por su parte, su cuñado aún se encuentra en observación, mientras se evalúa si será derivado a una clínica.

Hombre que desató balacera es detenido

De acuerdo a residentes de la zona tras desatarse la balacera, el tipo armado intentó escapar por los techos de las casas aledañas, sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron su captura.

Este fue identificado como John Bravo Oré, de 40 años, conocido bajo el alias de 'Reggeatón'. Tras la intervención intentó atentar contra sí mismo con el arma con la que disparó a las tres personas. Vale señalar que, según el comisario Fernando Sánchez, el tipo cuenta con antecedentes penales y que estuvo detenido por robo.

