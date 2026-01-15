Lurín: Presunto extorsionador trató de incendiar combi de chofer que ignoró sus llamadas amenazantes

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

A pesar del paro de transportistas que reclamaba mayor seguridad contra este sector, los actos criminales no dejan de ocurrir. En Lurín, la combi de un chofer casi fue incendiada por un presunto extorsionador en venganza por que no le contestó las múltiples llamadas que le hizo, comentaron algunos vecinos.

Sujeto llegó en una moto

El hecho delictivo ocurrió en la calle Los Dátiles, en la urbanización Julio C. Tello y gracias a las cámaras de videovigilancia, se apreció el momento en el que supuesto delincuente llega a bordo de una motocicleta e identificó a su objetivo. Tras abrir una ventana, lanzó un objeto con gasolina al interior del vehículo y prendió un fósforo, comenzando el incendio.

De forma rápida el fuego se propago por los asientos, llamando la atención de los vecinos por el olor y el humo, y gracias a que uno de ellos logró percatarse de lo ocurrido, pudo sacar el objeto inflamable. Gracias a su intervención, se evitó que la combi que cubre la ruta 40 explotara o se incendiara por completo.

Otros habitantes de la zona se acercaron para apagar las llamas con baldes de agua y evitar que afectara a viviendas contiguas. Cabe precisar que el chofer había dejado estacionada su herramienta de trabajo tras concluir su jornada y se retiró a su domicilio para descansar.

Efectivos de la Policía Nacional indicaron que no se registraron personas heridas a causa de este acto delictivo o tampoco pasajeros, gracias en que en ese momento no se encontraba operativa.

Transportista no quiso denunciar

Vecinos señalaron que el conductor del vehículo de transporte público era amenazado hace tiempo, sin embargo, decidió no denunciar el hostigamiento que recibía por temor a represalias. Indicaron además que ha optado por llevar su unidad a un estacionamiento privado con el objetivo de evitar futuros ataques.

Debido al incremento de la delincuencia, los habitantes manifestaron que cerrarán la entrada principal con una tranquera a partir de las 10 de la noche. Esperan que esta medida que han adoptado mediante sus grupos de comunicación, sujetos en motos desconocidas dejen de circular por la zona en horas de la madrugada.

Un nuevo ataque contra el sector transporte se registró en Lurín, esta vez, contra la combi de un conductor que decidió ignorar las llamadas que le hacía un presunto extorsionador. Un sujeto prendió fuego a su unidad, aunque gracias a la intervención de vecinos evitaron que se queme por completo.