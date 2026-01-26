Santa Anita: Delincuentes armados encañonan a conductor y roban su camioneta

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad ciudadana prevalece en pleno estado de emergencia en Lima y Callao. Esta vez, en el distrito de Santa Anita, delincuentes encañonaron a un conductor para robar su vehículo, en el que se encontraba otra persona.

Violento asalto en Santa Anita

Durante la madrugada, aproximadamente a la 1 y 10 de la mañana, un grupo delincuentes a bordo de un automóvil de placa DOI-483 cerraron el paso a una camioneta. Con rapidez y violencia hicieron que los ocupantes descendieran del vehículo.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, se observa cómo dos hampones, con arma en mano, bajan raudamente del carro en el que llegaron y se dirigen al auto de la víctima.

Acto seguido, lo obligan a abrir la puerta y tras ello lo lanzan al piso boca bajo y lo amenazaron. Adicionalmente, el conductor estuvo acompañadado de una mujer a quien también la amenazaron y la forcejearon a bajar del vehículo.

Posteriormente, los facinerosos se subieron a la unidad móvil y en cuestión de segundos se llevaron la camioneta Ford 4x4 convirtiendo a la jurisdicción limeña en escenario de un nuevo acto de inseguridad ciudadana.

Hallan camioneta en El Agustino

Luego del violento asalto, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo una rápida intervención a través de la cual pudieron dar con el paradero de los presuntos responsables.

En primer lugar, fue el Serenazgo de la Municipalidad de Santa Anita que activó su sistema de monitoreo e inició un operativo de búsqueda. Tras la persecución, se logró hallar la camioneta, con la que los delincuentes realizaron el atraco, abandonada en el parque 4 de la urbanización.

No obstante, se conoció que los responsables ya se habían dado a la fuga. Mientras que el automóvil robado seguía su recorrido con rumbo al distrito de El Agustino. Después, alrededor de las 2 y 36 de la mañana con ayuda de una nueva alerta se logró ubicar a la camioneta sustraída la cual apareció 'picada' para evitar su rastreo.

Los agraviados fueron trasladados a la comisaría de Santa Anita donde reconocieron el vehículo de los asaltantes y lograron recuperar su camioneta.

