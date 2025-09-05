Villa El Salvador: Joven terminó en UCI tras ser baleado por delincuentes de barra brava

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En el distrito de Villa El Salvador un joven se debate entre la vida y la muerte tras se brutalmente agredido y disparado por unos delincuentes. Actualmente se encuentra en UCI en el hospital de la misma jurisdicción.

Joven terminó en UCI tras ser baleado por delincuentes de barra brava

El pasado martes alrededor de las 11 de la noche , un hombre de 31 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser gravemente herido por varios delincuentes de una barra brava cuando se encontraba cerca de su domicilio

El medio Latina Noticias obtuvo la declaración de la hermana de la víctima quien lo identificó como Elías Candela Ortega quien ahora tiene un crítico estado de salud tras ser baleado y acuchillado sin motivo aparente como declara la allegada. Su hermana indicó que desconoce la persona que auxilio a su hermano pero indicó los detalles del ataque.

"Él es estibador, trabaja en el mercado de frutas, va entre tres o cuatro veces a la semana. Ellos han venido buscando a gente de la U pero, lamentablemente, pero justo donde están parados (los barristas) no estaban ese día. Justo mi hermano estaba bajando con su amigo y ahí le han agarrado", contó para el medio.

Su familiar indicó que el joven no pertenece a ninguna barra y, sin embargo, ha sido brutalmente golpeado. Hasta el momento se conoce que el padre de familia recibió dos ataques de bala, sufrió la agresión con piedras y hasta un palo de béisbol. Además, indicó que los delincuentes se acercaron a la zona de la avenida Aviación desde por la avenida César Vallejo cerca al Hospital Juan Pablo II.

Además reitera que tanto el serenazgo como la Policía Nacional del Perú (PNP) responden a sus pedidos de auxilio de manera tardía: "Acá la gente actúa como le da la gana. La policía y serenazgo están por las puras porque vienen después de 40 minutos"

Familiares desconocen actual estado de salud del joven y realizan actividades pro fondos

Parientes del joven comentan que su familiar no se encontraba en medio de ninguna disputa y lamentan este terrible atentado contra su vida. El afectado actualmente se encuentra en UCI, pero indican no recibir ningún tipo de actualización sobre su caso.

Están realizando una pequeña actividad para generar fondos que ayuden a cubrir los gastos médicos, además de los cuidados del menor de edad que el padre tiene a su cargo.

Un padre de familia de 31 años fue brutalmente golpeado por delincuentes de barras bravas que atentaron contra su vida. Ahora, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Villa El Salvador mientras su familia espera actualizaciones sobre su caso.