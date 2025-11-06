VMT: Comerciante enfrenta a extorsionadores quienes le exigen el cobro de cupo por S/20,000

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una comerciante es amenazada por una banda de extorsionadores quienes le exigen un pago por S/20,000 a cambio de dejarla trabajar sin riego de atentar contra su vida. Las amenazas se han extendido hacia sus familiares, por ello, exige que su caso sea atendido por la PNP, a quienes recurrió sin tener mayor éxito desde julio del presente año.

Víctima de reglaje desde julio

Desde que recibió las primeras amenazas, la agraviada decidió arriesgar su vida e increpar a uno de los delincuentes que tenía la función de cobrarle el cupo. Ante ello, la mujer grabó con la cámara de su celular el rostro de la persona que le exigía el pago. "Yo no te debo ni un sol a ti", le increpó al miembro de la banda.

Sin embargo, la insistencia de los extorsionadores continuó y se ha agravado con el paso de los meses. Los delincuentes hacen rondas alrededor de su puesto comercial y se acercan para preguntar por los nombres de otros amenazados, con el fin de sembrar terror. "Querían saber cuál era mi nombre completo".

Además, los delincuentes le envían constantes mensajes de texto donde indican que ya no hablarán más y se atendría a las consecuencias del crimen. "Señora, sabemos todo de ti, ya no hay más que hablar contigo, tu misma estás cavando la tumba", se lee en una de las extorsiones.

Cansada de las intimidaciones, la misma denunciante reunió todas las pruebas posibles como los videos registrados por las cámaras de videovigilancia donde se observa el rostro de los criminales. También, reunió los mensajes de texto, números telefónicos y otros detalles que recabó. El material fue entregado en la comisaría de José Gálvez Barrenechea del distrito, sin embargo, su investigación ha quedado paralizada.

"Todos, todas las pruebas yo reuní, lo mandé todo en USB porque cuando yo hice la denuncia me prendieron las pruebas. Yo presenté las pruebas", declaró para Buenos Días Perú.

En una de las ocasiones, ante la negativa de cobro de la comerciante, el extorsionador se robó parte de sus productos como medida de pago. La cámara de videovigilancia registró el momento cuando el delincuente huyo con lo robado abordo de una motocicleta y acompañado por una mujer.

Amenazan a sus familiares

Durante el último fin de semana, las amenazas se han extendido hacia otros de sus familiares. Hecho que ha alertado a la comerciante, pues en la imagen se observa el rostro de su hijo y los datos personales de este. "Sabemos donde trabaja tu hijo, van a empezar a ir a tus puestos y no te van a hablar de buena manera (...) la policía no te va a cuidar así denuncies o hagas lo que hagas", amenazan.

Ante ello, la denuncian insistió con su caso ante la comisaría donde sentó la denuncia, sin embargo, la investigación policial sigue paralizada.